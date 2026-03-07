実写版「ONE PIECE」のキャストが始球式に登場、新田真剣佑さんの姿も

第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の1次ラウンドプールCが6日、東京ドームで行われ、野球日本代表「侍ジャパン」がチャイニーズ・タイペイを13-0で下した。ドジャースの大谷翔平投手が満塁本塁打を放つなど大勝を収めたこの試合で、グラウンドに降臨した日本人スターの姿に、SNS上のファンから「イケメン度に衝撃」「エグいぐらい美だった」と騒然となる事態が起きた。

連覇を狙う侍ジャパンの初陣となる試合前、Netflixで実写化された大人気アニメ「ONE PIECE」のキャストが始球式に登場した。主人公のルフィ役を務めるイニャキ・ゴドイさんのほか、ゾロ役を務める俳優の新田真剣佑さんら“麦わらの一味”の5人がグラウンドに姿を現すと、スタンドからは大きな歓声と拍手が巻き起こった。

マウンドに並んだ5人を代表してゴドイさんが投球を行ったが、ボールは捕手の頭上を大きく越える豪快な“大暴投”に。ルフィらしい投球に、見守っていた新田さんも大喜びでハイタッチを交わし、大一番を前にした球場を大いに盛り上げていた。

世界的スターとなった日本人俳優の凱旋に、SNS上の野球ファンも釘付けとなった。中継映像や球場でその姿を確認したファンからは、「新田真剣佑かっこよすぎん？」「真剣佑のイケメンさにビビり散らかした」といった驚きの声が殺到した。

さらに「なんかイケメンいる!? って思ったら真剣佑だった流石」と圧倒的なオーラに感嘆するコメントや、「真剣佑かっこよすぎてそこから記憶ない」と魅了されるファンも続出。試合では大谷が満塁弾を放つなど大熱狂に包まれたが、試合前からグラウンドを華やかに彩ったスターの存在感もまた、大舞台にふさわしい大きな話題を呼んでいた。（Full-Count編集部）