「優しい人が好き」って女は多いけど…嘘じゃね？と悟った瞬間９パターン
好きなタイプを聞かれて、「優しい人」と答える女性は少なくないでしょう。しかし安易なこの回答は、一部の男性から懐疑的に見られているようなので、「優しい人が好きなんてやっぱり嘘だろ」と突っ込まれたくなければ、それなりに理由を用意しておいたほうがいいかもしれません。そこで今回は、10代から20代の独身男性に聞いたアンケートを参考に「『優しい人が好き』って女は多いけど…嘘じゃね？と悟った瞬間」をご紹介します。
【１】性格の悪いイケメンがモテモテの様子を見たとき
「結局ルックスなんだなとしか思えない」（10代男性）というように、優しさより見た目になびく女性を目の当たりにしたケースです。「やっぱり顔で選ぶんだな」などと揶揄されたくなければ、「親切にされて好きになった」などと、もっともらしい理由は用意しておいたほうがいいでしょう。
【２】同じような親切をしてもイケメンとブサメンで女性の評価が違ったとき
「ブサメンの優しさをキモいとまで言いますからね」（20代男性）というように、同じ優しさでも相手の見た目によって反応が違う女性を目の当たりにしたケースです。その人を異性として見られるかどうかは別として、親切にされたらきちんとお礼するのがマナーでしょう。
【３】暇つぶしの相手として都合よく「優しい男」が召喚される姿を目撃したとき
「誰から見てもイイ奴なのに、都合よく使われてるのを見るとキツい」（10代男性）というように、人のいい男性に付け込む女性を目の当たりにしたケースです。ものを頼みやすい人に何かお願いするとしても、せめてギブアンドテイクの姿勢を見せたいものです。
【４】「優しい人＝わがままを聞いてくれる人」とばかりに身勝手な女性に振り回されたとき
「結局、自分だけに優しい人が好きってことなんだよね」（20代男性）というように、優しさの意味をはき違えている女性を目の当たりにしたケースです。嫌な女だと敬遠されたくなければ、自分に都合のいい優しさを求めるべきではないでしょう。
【５】優しい男が「いい人だけど恋愛対象外」と陰で馬鹿にされているのを知ったとき
「女性不信に陥りますよね」（20代男性）というように、優しい男を馬鹿にする女性を目の当たりにしたケースです。なんにせよ口は災いのもとなので、陰口は本人に伝わると思っておきましょう。
【６】合コン中、ルックスと職業によって女性陣の態度が違っていたとき
「たまたま転職中だったんだけど、あからさまに冷たくされました」（20代男性）というように、優しさよりルックスと仕事でなびく女性を目の当たりにしたケースです。合コンに限らず、相手によって接し方を変えるようでは男性に不信感を抱かれても仕方がないでしょう。
【７】「それでも彼を愛してるの…」とDV男と別れられない女友達から相談を受けたとき
「殴ったあとは優しいって…アホかと」（20代男性）というように、優しさで暴力をチャラにしている女性を目の当たりにしたケースです。こればかりは根の深い問題なので、自分がその当事者になってしまったら、「優しさとは何か」を冷静に考えたほうがいいかもしれません。
【８】クラス１の美少女がヤンキーにもっていかれたとき
「残念だけど、優しいだけの男より、オラオラ系のほうがモテるのが現実」（10代男性）というように、優しさよりやんちゃぶりになびく女性を目の当たりにしたケースです。このタイプの男性と付き合うことになったら、「見た目はオラついてるけど、実は優しいの」と弁解しておいたほうがよさそうです。
【９】仕事優先で家庭を大事にしなそうな金持ちが早々に結婚相手をつかまえたとき
「男を金づるだと思ってる女には虫唾が走る」（20代男性）というように、優しさより経済力になびく女性を目の当たりにしたケースです。裕福な人との交際を周囲の男性にやっかまれたら、「お金じゃないよ、愛です！」ときっぱり言い切るしかないでしょう。
「優しい人」という言葉を都合よく解釈する姿勢が問題視されているようです。周囲の男性から敬遠されたくなければ気を付けましょう。（熊山 准）
