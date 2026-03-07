フジテレビ系「めざましどようび」（土曜・前６時）が７日に放送され、侍ジャパンが６日に東京ドームで行われた第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）１次ラウンド初戦の台湾戦（東京ドーム）で１３―０の７回コールドと快勝発進したことを報じた。

試合では「１番・指名打者」でスタメン出場したドジャース・大谷翔平投手（３１）が、２回に先制の満塁本塁打を放つなど、４打数３安打５打点の大暴れ。投手陣も先発の山本由伸（ドジャース）から計５投手の１安打完封リレーだった。

スタジオには元メジャーリーガーの五十嵐亮太氏が出演。連覇へ向けて好発進を切った侍ジャパンだが、７日の韓国戦では「ジャイアンツの李政厚、大谷選手やドジャースでチームメートの金慧成というのはすごくコンタクト能力があるバッターですし、長打も打てるというのでポイントになると思います。あとメジャー組のジョーンズ選手、ウィットコム選手はかなりいいところでホームランを打てるので要注意」と名を挙げた。

それでも世界ランク２位の台湾に大勝したことで、侍ジャパンの連覇の可能性を問われた五十嵐氏は「僕、最初は６５％と言っていたんですけど…８０％！」と変更。これに「おおお！」と生田竜聖アナウンサーら、スタジオは大盛り上がり。大川立樹アナは「日に日に更新していきましょう！」と呼びかけていた。