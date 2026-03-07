日本テレビ系「ＷＢＣ詳報『日本×チャイニーズ・タイペイ』大谷ら最強侍Ｊ・完勝の初陣徹底分析！」（前８時２５分）が７日、生放送された。

番組はワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）を独占中継する「Ｎｅｔｆｌｉｘ（ネットフリックス）」でスペシャルサポーターを務める「嵐」の二宮和也がＭＣを担当。スタジオには和田毅氏（第１回大会日本代表）、鳥谷敬氏（第３回大会日本代表）、タレントの井森美幸が出演し、同局の山本里咲アナウンサーが進行を務めた。

侍ジャパンは「１番・指名打者」でスタメン出場したドジャース・大谷翔平投手（３１）が、２回に先制の満塁本塁打を放つなど、４打数３安打５打点の大暴れ。投手陣も先発の山本由伸（ドジャース）から計５投手の１安打完封リレーだったことを映像とともに紹介。そして二宮は「約１０時間後くらいには宿敵・韓国戦となります」と伝えた。

これに井森は「もうね〜、ここポイントですよね〜。これまで日韓戦っていろいろ因縁の対決と言われているんで」と口に。二宮が和田氏と鳥谷氏に向いて「もちろんお二人も日韓戦というのは思いもひとしおだと思います」と語りかけた。

和田氏は「自分も経験あります。やはり対日本となると目の色を変えてきますので、はい」と語った。