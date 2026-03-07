JGF¤Î¥Ö¥ê¥Â¥¹¥È¥ó¥Ö¡¼¥¹¤Ç¾Þ¶â²¦¡¦µÜËÜ¾¡¾»¤é¤¬¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤ËÅÐÃÅ¡¡º£µ¨¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤âÌÀ¤«¤¹¡ÖÌÜ»Ø¤¹¤È¤³¤í¤Ï 4Ç¯Ï¢Â³¡×
3·î6Æü?8Æü¤ÎÆüÄø¤Ç¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥´¥ë¥Õ¥Õ¥§¥¢2026¡×¤¬¡¢¥Ñ¥·¥Õ¥£¥³²£ÉÍ¡Ê¿ÀÆàÀî¸©¡Ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÀîùõ»ÖÊæ¡õ¾¾ÅÄÎë±Ñ¤¬ÅÐ¾ì¡ª
½éÆü¤Î6Æü¤Ë¤Ï¡¢¡Ø¤¢¤Ê¤¿¤Î¥¹¥¥ë¥¢¥Ã¥×¼ÂÂÎ´¶¥Ö¡¼¥¹¡Ù¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤ËÅ¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ö¥ê¥Â¥¹¥È¥ó¤Î¥Ö¡¼¥¹¤Ç¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£ºòµ¨¤Î¹ñÆâ¥·¥Ë¥¢¥Ä¥¢¡¼¤Ç3Ç¯Ï¢Â³¤Î¾Þ¶â²¦¤Ëµ±¤¤¤¿µÜËÜ¾¡¾»¡¢½÷»Ò¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤ÎÀîùõ»ÖÊæ¡¢¾¾ÅÄÎë±Ñ¤¬ÅÐÃÅ¤·¡¢²ñ¾ì¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤òÁ°¤Ë¥´¥ë¥ÕÃÌµÁ¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¸áÁ°¤È¸á¸å¤ÎÉô¤ËÊ¬¤«¤ì¡¢·×3²ó¤Î¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤ò¼Â»Ü¡£¡È¥¹¥¥ë¥¢¥Ã¥×¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡Ø¤¢¤Ê¤¿¤Ë¤¢¤Ã¤¿¥Ü¡¼¥ëÁª¤Ó¤Ç¥¹¥³¥¢¥¢¥Ã¥×¡ª¡Ù¡Ø°ú¤½Ð¤»¡ª¼«Ê¬¤ÎºÇÂçÈôµ÷Î¥¡ª?¥¯¥é¥ÖÁª¤Ó¤Î½ÅÍ×À¡Ù¡ØÊ¹¤¯¤À¤±¤Ç¥¹¥³¥¢¥¢¥Ã¥×¤Ë¸ú¤¯¡ª¡©¡Ù¤Î3¤Ä¤ÎÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤é¤ì¡¢²ñ¾ì¤ËµÍ¤á¤«¤±¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Ï½ª»Ï¡¢ÏÃ¤ËÊ¹¤Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥Ü¡¼¥ëÁª¤Ó¤ÎÏÃÂê¤Ç¤Ï¡¢Æ±¼Ò¤Î¥´¥ë¥Õ¥Ü¡¼¥ë¤¬2025Ç¯¤Î¹ñÆâÈÎÇä¿ôÎÌ¤Ç1°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤â¿¨¤ì¤¿¡£µÜËÜ¤Ï¡Ö¤ª¤ª¡ª ¤¹¤´¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡ª Ç§¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¾Úµò¤Ç¤¹¤Í¡£10Ç¯¤°¤é¤¤Á°¤«¤é½ù¡¹¤Ë¡Ê1°Ì¤Ø¡Ë¤¤Æ¤¤¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥ó¤È¤¤¤¦¿ô»ú¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤Î¤ÏËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
º£²ó¤Î¿·¥Ü¡¼¥ë¡ØTOUR B X¡Ù¡ØTOUR B XS¡Ù¤Ï¡¢¡È¥¤¥á¡¼¥¸ÄÌ¤ê¤Ë±¿¤Ù¤ë¡¦´ó¤ë¡É¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë³«È¯¤µ¤ì¤¿¡£¥×¥í¤¬µá¤á¤ë¡È¥¤¥á¡¼¥¸ÄÌ¤ê¤ÎÀÇ½¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢µÜËÜ¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤¬Æ°¤«¤·¤¿¤¤ÂÎ¤ÎÆ°¤¡¢½Ð¤·¤¿¤¤µå¤¬¥Ü¡¼¥ë¤ËÅÁ¤ï¤ë¤³¤È¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¾¾ÅÄ¤â¡Ö¥Ü¡¼¥ë¤Ï¥¯¥é¥Ö¤È¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤ò¤Ä¤Ê¤°ºÇ¸å¤Î¥Ñ¡¼¥Ä¡£°ÂÄê¤·¤Æ¥¤¥á¡¼¥¸¤òºÆ¸½¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢TOUR B¤¬¥¤¥á¡¼¥¸ÄÌ¤ê¤ÎÃÆÆ»¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¤³¤Î¿·¥Ü¡¼¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÊÆ¥Ä¥¢¡¼ÄÌ»»82¾¡¤ò¸Ø¤ë¥¿¥¤¥¬¡¼¡¦¥¦¥Ã¥º¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤â¡Ö¼ÂºÝ¤Ë½éÂ®¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¡¢É÷¤Ë¶¯¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Ñ¥Ã¥È¤ò¤·¤¿¤È¤¤Î²»¤â¤è¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
µÜËÜ¤Ï¡ÖÂÇ´¶¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¥¿¥¤¥×¡×¤ÎX¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÍýÍ³¤Ï¡ÖÃ±½ã¤Ë¸À¤¨¤Ðµå¤¬Èô¤Ö¡£¥Ü¡¼¥ë¤Î½éÂ®¤¬½Ð¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¡¢¤º¤Ã¤È¹¥¤ó¤Ç»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤¿ÂÇ´¶¤â¥Ö¥ê¥Â¥¹¥È¥ó¤ÎÆÃÄ¹¤«¤Ê¤È»×¤¤¡¢¤º¤Ã¤ÈÄ¹¤¤¤³¤È»È¤ï¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£Èôµ÷Î¥¤ÎÌÌ¤Ç¤Ï¡ÖÇ¯ÎðÅª¤Ë¥Ø¥Ã¥É¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬Íî¤Á¤Æ¤â¡¢Èôµ÷Î¥¤¬ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÉÔ»×µÄ¤Ê¸½¾Ý¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ü¡¼¥ë¤Ç¥«¥Ð¡¼¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¹¥´¶¿¨¤òÆÀ¤Æ¤¤¤¿¡£¤Þ¤¿Àîùõ¤âX¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö½À¤é¤«¤¤Ãæ¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¼ê¤ÎÃæ¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤Î´¶³Ð¤¬ÅÁ¤ï¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢¥Ü¡¼¥ë¤Î·Á¤¬ÅÁ¤ï¤ë¤è¤¦¤Ê¡£¤É¤³¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤¬Ê¬¤«¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢»ä¤Ï¾¯¤··Á¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Û¤¦¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÌÌ¤Ç¤¹¤´¤¯X¤¬¤·¤Ã¤¯¤ê¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢Áª¤ó¤ÀÍýÍ³¤òÏÃ¤·¤¿¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¸å¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿ÊóÆ»¿Ø¤Î°Ï¤ß¼èºà¤Ç¤Ï¡¢º£Ç¯4µ¨Ï¢Â³¤Î¡È¾Þ¶â²¦¡ÉÂ×´§¤¬¤«¤«¤ëµÜËÜ¤¬º£µ¨¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤Ê¤É¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£¹ñÆâ¥·¥Ë¥¢¥Ä¥¢¡¼¤ÏÁ´15»î¹ç¡¢ºòµ¨¤Î¾Þ¶â¥é¥ó¥¥ó¥°¾å°Ì2Ì¾¤Î»ñ³Ê¤Ç³¤³°¥·¥Ë¥¢¥á¥¸¥ã¡¼¤Î3»î¹ç¡¢¹ñÆâ¥á¥¸¥ã¡¼¤Î¡ÖÆüËÜ¥×¥í¥´¥ë¥ÕÁª¼ê¸¢¡×¤Ë¤â½Ð¾ì¤¹¤ëÍ½Äê¡£º£µ¨½éÀï¤Ï¹ñÆâ¥·¥Ë¥¢¥Ä¥¢¡¼¤Î¡Ö¥æ¥Ë¥Æ¥Ã¥¯¥¹¥·¥Ë¥¢¥ª¡¼¥×¥ó¡×¡Ê4·î11¡Á12Æü¡Ë¤È¤Ê¤ë¡£¡Ö¤â¤Á¤í¤óÌÜ»Ø¤¹¤È¤³¤í¤Ï 4Ç¯Ï¢Â³¡Ê¾Þ¶â²¦¡Ë¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¤â¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«´ÊÃ±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¡È¤Ê¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¡É¤°¤é¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ºÇ¸å11·î¤°¤é¤¤¤Ë¡Ê¾Þ¶â²¦¤ò¡ËÁè¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê°ÌÃÖ¤Ç¤â¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¿·Ç¯¤Î³«ËëÀï¤¬¥æ¥Ë¥Æ¥Ã¥¯¤µ¤ó¤Î 4·î 2½µÌÜ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¤½¤³¤ÇÍ¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Âè°ìÌÜÉ¸¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤µ¤é¤Ë¡¢º£µ¨¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ÀµÚ¤·¤¿¡£¡Ö¤³¤³3Ç¯´Ö¡¢¥·¥Ë¥¢¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤¤¤í¤¤¤í¶¨ÎÏ¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥·¥Ë¥¢¥Ä¥¢¡¼¤ä¥´¥ë¥Õ¶È³¦¤Ë²¸ÊÖ¤·¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤òº£¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë¾¯¤·¤º¤Ä¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£·ë²Ì¤Ç¤â¥´¥ë¥Õ³¦¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¿µÜËÜ¤À¤¬¡¢º£µ¨¤Ï¶¥µ»ÌÌ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ç¡¢ÆüËÜ¥´¥ë¥Õ³¦¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¤â¹×¸¥¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¥Ö¥ê¥Â¥¹¥È¥ó¥Ö¡¼¥¹¤Ç¤Ï¡¢¿·È¯Çä¤Î¥¯¥é¥Ö¤ä¥´¥ë¥Õ¥Ü¡¼¥ë¤ÎÅ¸¼¨¤Î¤Û¤«¡¢¥Ñ¥¿¡¼¤Ç¿·¥Ü¡¼¥ë¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤ë¡ØTRY¡ª TOUR B¡Ù¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤â¼Â»Ü¡£¤Þ¤¿¡¢ºòÇ¯¤Î¡ÖAIG½÷»Ò¥ª¡¼¥×¥ó¡×¡ÊÁ´±Ñ¡Ë¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿µÈÅÄÍ¥Íø¤¬¼ÂºÝ¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿¥¥ã¥Ç¥£¥Ð¥Ã¥°¤ÎÅ¸¼¨¤â¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥´¥ë¥Õ¥Õ¥§¥¢²ñ¾ì¸ÂÄê¾¦ÉÊ¤È¤·¤Æ·ÀÌó¥×¥í¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼²è¤È¥ª¥¦¥ó¥Í¡¼¥à¤¬¥×¥ê¥ó¥È¤µ¤ì¤¿¥Ü¡¼¥ë¡¢¥×¥í¤È¤Î¼Ì¿¿¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Í¡¼¥à¥¿¥°¡¢Pacific GOLF CLUB¤È¤Î¥³¥é¥Ü¾¦ÉÊ¤Ê¤É¤âÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£´ü´ÖÃæ¤Ï·ÀÌó¥×¥í¤Ë¤è¤ë¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤â³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢²ñ¾ì¤ÏÂ¿¤¯¤Î¥´¥ë¥Õ¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤Ë¤®¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥´¥ë¥Õ¥Õ¥§¥¢¤À¤«¤é¤³¤½¡¢Ê¹¤±¤ë¡¢ÂÎ´¶¤Ç¤¤ë¡¢¸«¤é¤ì¤ë¡¢¼ê¤Ë¤Ç¤¤ë¡½¡½¡£¤½¤ó¤ÊÆÃÊÌ¤Êµ¡²ñ¤òÆ¨¤¹¼ê¤Ï¤Ê¤¤¡£¡ÊÊ¸¡¦¹âÌÚºÌ²»¡Ë
