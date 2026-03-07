石川遼が7差59位、杉浦悠太4差17位で決勝ラウンド進出 大西魁斗は予選落ち
＜アスタラ・チリクラシック 2日目◇6日◇プリンス・オブ・ウェールズCC（チリ）◇7134ヤード・パー71＞米国男子下部コーン・フェリーツアーの第2ラウンドが終了した。
【写真】竹ぼうきをブンブン振る石川遼
25位で迎えた石川遼は2バーディ・3ボギーの「72」とスコアを落としたが、トータル2アンダー・59位タイで予選通過を果たした。58位から出た杉浦悠太は、6バーディ・2ボギーの「67」をマークし、トータル5アンダー・17位タイに浮上。首位と4打差で決勝ラウンドに進出した。大西魁斗は117位から巻き返しを狙うも、2バーディ・3ボギーの「72」とスコアを伸ばせず、トータル3オーバーで予選落ちとなった。トータル9アンダー・首位にドック・レドマン、デイビス・ショア（ともに米国）、アウグスト・ヌニェス（アルゼンチン）が並んだ。今大会の賞金総額は100万ドル（約1億5700万円）。優勝者には18万ドル（約2800万円）が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
