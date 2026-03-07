＜速報＞米女子は第3Rスタート 渋野日向子は午前10時半過ぎ、日本勢トップの古江彩佳は正午過ぎティオフ
＜ブルーベイLPGA 3日目◇7日◇ジャンレイク・ブルーベイGC（中国）◇6712ヤード・パー72＞米国女子ツアーの第3ラウンドが進行している。第1組目が日本時間午前8時15分にスタート。この日は、アウトの1番からワンウェイで競技が行われる。
【連続写真】明確な変化あり！ 渋野日向子の2026年スイング
決勝ラウンドに進出した日本勢7人の先陣を切るのは、同9時21分の笹生優花。その後、同9時43分に西村優菜、同10時38分に渋野日向子がティオフを迎える。米デビュー戦の櫻井心那と原英莉花は、ぞれぞれ同11時00分、同11時22分。昨年覇者の竹田麗央は同11時44分に第3ラウンドをスタートする。日本勢トップの古江彩佳は首位と4打差4位タイで、同12時28分にティオフする。今大会の賞金総額は260万ドル（約4億800万円）。優勝者には39万ドル（約6120万円）が贈られる。
