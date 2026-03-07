ロバート馬場、1人前35円「羽根つきもやし」 失敗知らずのレシピに反響「神！」
お笑いトリオ・ロバートの馬場裕之が6日、自身のYouTubeチャンネルを更新。「家計救済！1人前 約35円で大満足【羽根つきもやし】パリパリ食感＆失敗知らずの爆安レシピ」と題した動画をアップした。
【動画】1人前35円！失敗知らずの「羽根つきもやし」レシピ
概要欄では「1人前 約35円と爆安でお財布にも優しい「羽根つきもやし」を作りました。材料も“ほぼ”もやしで米粉があれば簡単にできちゃいますよ♪お酒との相性は抜群で、おやつにもピッタリですのでぜひ試してみてくださいね」との文言とともに、レシピを公開。
難易度も低めとあって、ファンからは「おいしそう！」「35円でできるって神！」「お手軽でお財布にもやさしい」などといった感想が相次いで寄せられている。
