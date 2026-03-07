米スポーツサイト「スポーティング・ニュース」（電子版）は６日（日本時間７日）にＷＢＣ米国代表のタリク・スクバル投手（２９＝タイガース）が「ＷＢＣのチームＵＳＡのエキサイティングな投手計画を示唆」と報じた。

スクバルは７日（同８日）の英国戦に１試合だけ登板して米国代表から離れると報じられ、物議を醸していた。

「ＵＳＡトゥデー紙のボブ・ナイチンゲールがスクバルから得た情報によると、サイ・ヤング賞を２度受賞しているスクバルはトーナメント後半での２度目の登板をまだ否定していない」

同サイトによるとスクバルはナイチンゲール記者に２度目の先発登板に向けて「（話し合いは）すでに始まっている」と語った。そして「これから４日間本当に重要な試合が控えている中でどうなるか見てみよう」と続けている。再び、投球するチャンスがあるかどうか尋ねるとシンプルに「ああ、もちろん」と答えたという。

「サイ・ヤング賞を２度受賞したスクバルが２度目の先発を果たし、アメリカ代表チームがトーナーメントで生き残るのを見るのは非常なエキサイティングなストーリーになるだろう」とするも「そのような結果は考えにくい。彼は大会終了後までチームに残る可能性はあるが、２度目の先発の可能性は限りなくゼロに近い。しかし、スクバルが語ったようにゼロではない」とまとめた。

米国代表が決勝に進出した場合、前回大会の大谷翔平（３１＝ドジャース）のように９回にマウンドに上がることがあるかもしれない…。