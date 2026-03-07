やはり規格外のユニコーンだ――。侍ジャパンの大谷翔平（３１＝ドジャース）は６日のＷＢＣ初戦の台湾戦で２回一死満塁で先制の満塁弾を放った。さらに二死一、三塁で回ってきたこの回２度目の打席では右前適時打。ＭＬＢ公式サイトのサラ・ラングス記者によるとＷＢＣで１イニング５打点は史上初の快挙だ。また、侍ジャパンの１イニング１０得点は大会新記録だ。

台湾先発の右腕・鄭浩均のカウント２―１からの外角低めのカーブに体勢を崩すされるも右手一本で。右翼席へ運んだ。確信歩きから豪快なバット投げ、大歓声の中、ダイヤモンドを１周した。

ＷＢＣ公式Ｘ（旧ツイッター）が「ＳＨＯＨＥＩ ＯＨＴＡＮＩ ＧＲＡＮＤ ＳＬＡＭ（大谷翔平が満塁弾！）」と題して動画を投稿すると、世界の野球ファンが一斉にチェック。掲載から１２時間で表示回数は驚異の２１００万回だ。野球関連で異例の多さだ。

また、ＭＬＢ公式Ｘがほぼ同時アップした「満塁で大谷翔平が打席に立つ。他に何を期待していたんだ？」と添えた別角度の動画も５００万回表示されている。初回先頭で大谷が放った右翼線二塁打も６００万回。試合前のフリー打撃も２３０万回となっている。

多くのファンがＷＢＣでの大谷の活躍に関心をもっていたのかが分かる数字だ。