1枚34円で作れる！かさましアメリカンクッキーでお花見やピクニックを楽しもう

クックパッドアンバサダーとして活躍するよっちさんは、食べ盛りのお子さん3人のママ。家族も大満足できて、お腹もいっぱいになる節約アイデアレシピをご紹介します。今回はお値段1枚たったの34円。大革命のおやつレシピ、かさましアメリカンクッキーです。

新年度が近づいてきました。お花見やピクニックも待ち遠しい時期ですよね。また、お世話になった人にちょっとしたプレゼントを渡したい…そんなシチュエーションもあるかもしれません。

そんな時にすぐに作れるのがアメリカンクッキー！実は…大革命のおやつレシピで、チョコたったの20gでクッキー11枚が作れてしまいます！すごくないですか？

しかも驚くことに、直径8cmと超BIG！



さらにもう一つ、びっくりなポイントが。なんとお値段は1枚…たったの34円なのです。



チョコ20g、BIGサイズ、34円。 ここまでそろったら、もう作らない理由がありません！



それではいってみましょう〜。



革命クッキースタート

最初に、柔らかくした無塩バターと砂糖をボウルに入れて混ぜます。





ここで一つ注意点があります。



“バターが溶けないから”とレンジでドロドロに溶かしてしまうと、生地がべとつき、仕上がりが重くなってしまいます。



時間がない方は、レンジ200wで数秒ずつ様子を見ながら、“指で押せるくらい”まで柔らかくしてください。



次に卵を溶き、3回に分けて加え、その都度よく混ぜます。

魔法の粉とチョコ20gの理由

20gのチョコと30gの無塩ナッツを細かく刻み、ボウルに入れます。



そう！チョコが少量で満足できる理由は、ナッツの存在。今回はアーモンドを使いましたが、くるみやカシューナッツなど、 お好みのナッツでOKです。ちなみに、洗って乾燥させた使用済み牛乳パックをまな板の代わりにして刻めば、使った後は捨てるだけなので洗い物も削減になりますよ。





さぁ、ここで魔法の粉を投入しましょう。 アメリカンクッキーなので海外の粉？と思いきや…



使うのは、日本の食卓でおなじみ「天ぷら粉」。



この粉、実はとっても優秀。サラサラなので振るう必要なし。膨らまし粉入りだから、ベーキングパウダーも不要。 しかも意外と安い！



粉・チョコ・ナッツをヘラでざっくり混ぜます。





かなり膨らみます

いよいよ焼く準備です。生地をスプーンですくい、もう一つのスプーンで滑らせるようにクッキングシートを敷いた天板にのせます。





11等分し、間隔をしっかり空けて並べてください。（かなり膨らみます！）



手に水を軽くつけ、丸く平らに形を整えたら、170度に予熱したオーブンで15分焼きます。









焼き上がりは柔らかいので、網にのせて冷まします。粗熱が取れたら、サックサクの革命クッキー完成！





このクッキーを見てください。チョコ20gとは思えないフォルム。味もしっかりチョコ感があり、ナッツのおかげで食べ応え抜群！

そして不思議なことに、 天ぷら粉は薄力粉やホットケーキミックスでは出せない、天ぷら粉ならではのサクサク感を楽しませてくれます。



撮影中に子どもの友達が来たので、クッキーを食べてもらいました。



大きなクッキーに 「ふぉ〜！」「おいし〜！」「サクサク〜！」「チョコだ〜！やった〜！」 と、大歓声。





私はこのクッキーを、お花見やピクニックによく持っていきます。ホワイトデーのお返しにもいいですよね。 手作りならではの優しい味わいと、この安さ。



ぜひ、皆さんにもこの革命クッキーを味わってほしいです。

お知らせです

宝島社様より初のレシピ本を出版しました。物価高騰に負けず、家族の心とお腹を満たす楽しい節約かさましレシピ本です。「こんな使い方あったの？」と、目から鱗のレシピだらけ！三児の母であり保育士でもあるよっちがお送りする「見て・食べて・読んで楽しい」レシピ本と思えないユニークな一冊！ぜひ、手にとっていただけたら嬉しいです。

最後まで読んでいただきましてありがとうございました。

『よっちの家族5人で月3.5万円! 大満足のかさましごはん』（宝島社）





クックパッドアンバサダー・よっちさん初のレシピ本！食べ盛りの子ども3人のママによる、かさまし食材を駆使したおいしいおうちごはんを紹介しています。



