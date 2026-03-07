◆ＷＢＣ １次ラウンドＣ組 チェコ―台湾（７日・東京ドーム）

台湾代表のソ・ゴウク監督が７日、チェコ戦を前に東京ドーム内で試合前会見に出席した。

オーストラリア、日本に痛恨の連敗スタート。昨夜のゲームセットは午後９時４５分。この日は正午にプレーボールということもあり、台湾メディアからはハードスケジュールに「精神的にも肉体的にも負担になっている」との指摘もなされた。しかし、指揮官は言い訳することなく、チェコ戦への悲壮な覚悟を口にした。

「ここまでの２試合は私たちが望んだ結果にならず、ガッカリしているのは確かです。しかしみんなプロなので、切り替えはできています。もう後がない。全力で勝ちを求めていきたい」

チェコ戦のポイントに「きょうは打撃陣に期待している。全員が本来の姿を見せて、勝利をつかみたい」とソ・ゴウク監督。「台湾からたくさんのファンが日本に飛んできてくれた。私たちも感動して、力を与えてもらっている。勝利で応えていきたい。ファンと一緒に頑張って、残り２試合を勝ちに行きます」と意気込んだ。