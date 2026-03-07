Netflix週間視聴ランキング（シリーズ）：『サラ・キムという女』V2、『刃牙道』グローバルで2位初登場【2/23/26 - 2/22/26】
動画配信サービス「Netflix」は、日本における週間視聴ランキング（2月16日〜3月1日）を発表。シリーズ作品では、2月13日より配信が始まった『サラ・キムという女』（全8話）が2週連続1位となった。49の国・地域でTOP10入りし、日本を含む8つの国・地域で1位となっている。
【画像】記事内で紹介しているTOP10入り作品の個別ビジュアル
3位には、2月26日より配信が始まったアニメ『刃牙道』が初登場。グローバルTOP10（非英語シリーズ）では2位を獲得している。
『刃牙道』は、2014年から218年にわたり「週刊少年チャンピオン」（秋田書店）にて連載された板垣恵介による同名漫画を原作とする、“地上最強の親子喧嘩”が終結したのちの物語。現在、Netflixでは『バキ』＜最凶死刑囚編＞〜『範馬刃牙』＜地上最強の親子喧嘩編＞までが世界独占全話配信中。
■日本の週間視聴ランキングTOP10／シリーズ（2月23日〜3月1日）
1：サラ・キムという女（トップ10入り週数：3）
2：呪術廻戦 第3期「死滅回游 前編」（8）
3：刃牙道（1）
4：再会〜Silent Truth〜（7）
5：葬送のフリーレン シーズン2（6）
6：地獄楽 シーズン2（6）
7：【推しの子】 シーズン3（6）
8：正反対な君と僕（6）
9：教場（4）
10：勇者パーティを追い出された器用貧乏（3）
