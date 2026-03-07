3月28日よりPrime Videoで独占配信される、Snow Manの岩本照とTravis Japanの松田元太がW主演を務めるドラマ『カラちゃんとシトーさんと、』のキービジュアルと特報映像が公開された。

参考：岩本照＆松田元太、『カラちゃんとシトーさんと、』クランクイン 雪景色の撮影ショットも

本作は、高野水登とフトンチラシの同名コミックを原作に、カラちゃんとシトーさんが、日本各地のサウナを巡りながら旅先で美味しい食事を味わい、心身ともに癒されていくヒーリングドラマ。高野は本作の脚本も担当し、監督は、『ひだまりが聴こえる』（テレ東系）や『彼女と彼氏の明るい未来』（MBS）の八重樫風雅が務める。

岩本は、美味しいものが大好きなファッションモデルのカラちゃん、松田はサウナが大好きなヘアスタイリスト・シトーさんをそれぞれ演じ、W主演を務める。2人は本作がドラマ初共演となる。

公開されたキービジュアルでは、カラちゃん（岩本照）とシトーさん（松田元太）の心地よい距離感・関係性によってととのい癒されている瞬間が切り取られている。

特報映像では、カラちゃんとシトーさんが国内のグルメ、サウナ、休日旅を満喫する様子が描かれている。2人でハンバーガーにがっつき、サウナでととのい、休日のひとときをのんびりと過ごす表情が確認できる。

（文＝リアルサウンド編集部）