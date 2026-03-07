岩本照×松田元太W主演ドラマ『カラちゃんとシトーさんと、』キービジュアル＆特報映像解禁

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

Snow Manの岩本照とTravis Japanの松田元太がW主演を務めるドラマ『カラちゃんとシトーさんと、』（3月28日よりPrime Videoより独占配信）のキービジュアルと特報映像が解禁された。

■特報映像では、カラちゃんとシトーさんが国内のグルメ＆サウナ＆休日旅を満喫

『カラちゃんとシトーさんと、』は、高野水登・フトンチラシの同名コミックが原作。美味しいものが大好きなファッションモデル・カラちゃん（岩本）と、サウナが大好きなヘアスタイリスト・シトーさん（松田）が、日本各地のサウナを巡りながら、旅先で美味しい食事を味わい、心身ともに癒される“ヒーリングドラマ”だ。

サウナと食を通してふたりが時間を共に過ごすなかで、疲れた身体と心をゆっくりとゆるめながら、日常の小さなモヤモヤや仕事の悩みを共有し合う瞬間や、性格は正反対なのに一緒にいると不思議とほっと落ち着く、そんな関係性を持つことの豊かさを描く。

解禁されたのは、カラちゃんとシトーさんのふたりが、サウナや食、旅に加え、ふたりの心地よい距離感・関係性によってととのい、癒されている――そんな瞬間を切り取った、“ヒーリングドラマ”を体現したリラックス感溢れるビジュアル。

特報映像では、カラちゃんとシトーさんのふたりが、国内のグルメ＆サウナ＆休日旅を満喫する様子を初公開。ふたりでハンバーガーにがっつき、サウナでととのい…。休日のひと時をのんびりと過ごすふたりの表情に注目だ。

■番組情報

Prime Video『カラちゃんとシトーさんと、』

03/28（土）0:00～（1、2話）

04/04（土）0:00～（3、4話）

04/11（土）0:00～（5、6話）

04/18（土）0:00～（7、8話）

※内容・スケジュールは予告なく変更になる場合あり

主演：岩本照・松田元太

原作：高野水登・フトンチラシ『カラちゃんとシトーさんと、』（BeSTAR comics）

脚本：高野水登

監督：八重樫風雅

(C)高野水登/フトンチラシ/Storm Labels

ドラマ『カラちゃんとシトーさんと、』番組サイト

https://sp.storm-labels.co.jp/karashitoto/