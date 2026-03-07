バレエダンサーで女優の上野水香（48）が7日、フランスの老舗ファッションブランド「レペット」との世界初のコラボレーションレオタードを自身がプロデュースするトータルブランド「piuprima di mizuka」から発売することを発表した。このほど都内で取材会を行い、待望のコラボに込めた思いのほか、今月20日からスタートする東京バレエ団での冠公演への意気込み、新たに歩み始めた女優としての期待を語った。

幼い頃から憧れのブランドに自らアプローチしたという同プロジェクトは「自分が着て、踊りたいレオタードをつくる」をコンセプトにスタートからデザインの絞り込み、素材や色のセレクト、サンプルの作成と約3年の月日をかけ誕生。世界初のコラボに「不可能だと思っていたので、その一人目になれたことが凄く光栄で、本当に感慨深いです。“逆に私でよかったの？”って」と発表の喜びに声を弾ませた。「シンプルでありながら体のラインを美しく見せてくれるところが気に入っています。今回のコラボレーションには、オフショルダーのデザインに加えて、素材、色にも自分の好みを反映させました」とこだわりを明かし、「見た目の品格と美しさ、そして着やすさを実現させたレオタードができたのではないかな」と自信作をアピールした。

上野がゲスト・プリンシパルを務める東京バレエ団では「上野水香オン・ステージ」と題した冠公演が、20日の東京・上野の東京文化会館を皮切りに福岡、大阪で上演される。2023年に芸術選奨文部科学大臣賞受賞を機にスタートした同公演は今回で3度目の開催。「私の名前を冠した公演ということで、私がいっぱい出てきます」と紹介し笑いを誘った。同公演では代表作の一つでもある20世紀を代表する世界的振付家、故モーリス・ベジャール振付の「ボレロ」を中心に、東京バレエ団の仲間たちとともに多様な作品を通して、その魅力を余すことなく表現する。

東京バレエ団に入団してから20年間、何度も踊り続けてきた作品への思いに「自分の人生とともに歩んできたという感覚があるのです。ダンサーの誰もが踊りたいと願うような本当に魅力的で感動的」と力を込める。「だからやっぱりこれからも本当に大切にしたいし、人の心を動かすエネルギーを持つ作品だってことはもう間違いないのでぜひいろんな方に体験してほしいです」と呼びかけた。

今年1月にはNHKドラマ「替え玉ブラヴォー！」でドラマ初出演、女優デビューを果たした。作中で演じたバレエダンサーの役に「私の立ち位置にも近い役柄だったこともあり、日々の延長上のように割とリアルに自然に演じることもできました」と撮影を振り返り「ずっとバレエダンサーとして生きてきましたが、アーティストって凄く変わっている人間と感じることが多いんです」とほほ笑んだ。

新たな舞台で得た学びから「バレエは体のみの表現なので、言葉のない世界で踊りとボディーランゲージで人間の人生を表現してきた私にとって、凄く新しい挑戦。これまでに経験したことがない、言葉を使う表現方法にまた新鮮な手応えと楽しみがありました」と目を輝かせる。今後の役者としての挑戦に「まだまだスタート地点に立ったばかり。どんなジャンルの作品がというよりも、自分が演じる人間としての個性が上手にマッチングできるようなお芝居ができたらいいな」と期待を込めた。