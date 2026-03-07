（CNN）トランプ米大統領は6日、自身のSNSトゥルース・ソーシャルで、米国によるイランへの攻撃終結の条件を明示した。その内容は「無条件降伏以外、イランとの合意はあり得ない！」というものだった。

トランプ氏はこれまで、イラン体制側との交戦状態を終結させる期限について言及を避けてきた。昨夜遅くに公開されたタイム誌とのインタビューでは、4〜5週間以内には政権の掲げる目標を達成できるとの認識を示しつつ、「一切期限は設けない」とし、「必ず目的を果たしたい」と語った。

6日の投稿では「その後、偉大で容認できる指導者の選出を経て、我が国並びに素晴らしくかつ極めて勇敢な多くの同盟国・提携国はたゆまぬ努力を続け、イランを破滅の淵から救い出すだろう。経済的にかつてないほど大きく、より良く、より強い国にするために」と綴（つづ）った。

「イランには素晴らしい未来が待っている。イランを再び偉大にしよう（MIGA！）」

トランプ氏は、イランの最高指導者ハメネイ師の後継者選びに「関与したい」と述べている。ハメネイ師は2月28日にイランの指導層多数とともに殺害された。