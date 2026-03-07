スパイの秘密道具みたい。

充電式のデバイスはコードレスが便利な半面、充電切れが心配ですよね。使えないとただの文鎮になってジャマなだけになっちゃいます。ポータブル電源やモバイルバッテリーなど、それを補う方法はいくつもありますが…荷物が増えるのがネックですよね。

だったらデバイス単体で充電できれば良いのでは？

充電が切れないノートPC

中国OUKITELのノートPC「RG14-P」は、閉じた天面に太陽光パネルを搭載しています。

太陽光さえあれば、電源のないアウトドア環境でもバッテリー残量を気にせず使い続けられますし、バルセロナで開催中の展示会「MWC 2026」では人工的な照明を当てて充電している様子が見られました。

MWC is buzzing - and OUKITEL is making serious waves.

This year, we brought bold ideas and breakthrough products to the show floor - and the response has been incredible:

Smartphone × Lighter × Power Bank - all seamlessly integrated into one compact device!

☀️ The world’s… pic.twitter.com/j0DmlKUKEb - OUKITEL (@oukitelmobile) March 4, 2026

充電の持ちにこだわりアリ

ただでさえ太陽光発電をするのに、3,000mAhのメイン電池に加えて5200mAhの予備電池を内蔵。65Wの高速充電機能もあって電池切れからの復活も早いですね。開発者は充電切れに何か恨みでもあるのか？ ってな仕様です。

OSはWindows 11がインストールされ、14.1インチのタッチ画面によりマウスなしでもタブレットさながらの使用感。持ち手も付いて、アタッシェケースみたいな見た目です。

別バージョンには、暗い環境でも使いやすいようキャンプ用ライトを内蔵したものもあるとのこと。フル充電なら一晩中使えるのかな？

A Laptop With a Solar Panel Lid Just Showed Up at MWC 2026: Hands-on with Oukitel RG14-P https://t.co/LXh3ddaLI9 pic.twitter.com/sEycCpxiiB - Yanko Design (@yankodesign) March 4, 2026

たとえパネルを太陽に向けて画面が逆光でも、日中に外でのPC作業は画面が見にくいのでは？ なんて思いましたが…果たして使用感はいかに？

他にもゴツいアイテムが

OUKITELは、「MWC 2026」で他の製品も展示しています。

衛星通信、熱画像カメラ、トランシーバー機能、背面に照明もあってモバ電にもなるスマホ「WP61」と、とにかくタフでプロジェクターまで内蔵した現場用タブレット「RT10」などがあります。

Image: OUKITEL

世界が滅んでもOUKITELのデバイスだけは無事って感じのラインナップですね。

Source: X (1, 2), OUKITEL via YANKO DESIGN