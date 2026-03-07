やっぱり【UNIQLO：C】がセンス別格！ 40・50代がシャレる♡「シャツアイテム」

少しずつ寒さがやわらぎ、これからは爽やかで好印象が狙えるシャツが活躍する季節に。ミドル世代がこれから買うなら、【UNIQLO：C（ユニクロシー）】の「シャツアイテム」がおすすめ。英国デザイナーのクレア・ワイト・ケラーによる洗練されたラインナップは、一点投入でセンスを格上げできそうです。今シーズンはシャレ感のあるシャツで、ワンランク上のコーデを目指してみて。

クリーンに着られるオーバーサイズシャツ

【ユニクロ】「ブロードオーバーサイズシャツ」\3,990（税込）

ボクシーなシルエットのブロードシャツ。きちんと見えが狙えるレギュラーカラーで、プライベートからオフィスコーデまで幅広く使えそう。オーバーサイズで身幅にゆとりがあるため、Tシャツやタンクトップに羽織りとして合わせてもサマになるかも。ストレートパンツにタックインしたきれいめコーデや、ルーズなワイドジーンズでこなれ感たっぷりに仕上げるのもおすすめ。

コーデの鮮度アップが狙えるデニムシャツ

【ユニクロ】「デニムリラックスシャツジャケット」\4,990（税込）

春に向けて買い足すなら、トレンド継続中のデニムシャツもおすすめ。公式サイトには「しっかりとした厚みのあるデニム生地」とあり、高見えが狙えそうです。ゆったりとしたリラックスシルエットで、ボディラインを拾いにくいのも魅力的。ジーンズと合わせて鮮度高めなデニムオンデニムスタイルに仕上げたり、甘めのワンピースに外しとして投入するのも◎

※すべての商品情報・画像はユニクロ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M