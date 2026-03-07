WBC日本VS台湾

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で連覇を狙う日本代表「侍ジャパン」が6日、東京ドームでの1次ラウンド・プールC初戦で台湾と対戦。13-0で7回コールド発進した。ベンチにはダルビッシュ有投手（パドレス）の侍ユニホームが掲げられた中、目撃された23歳の振る舞いに熱い視線が注がれた。

共に戦う決意の現れか。侍ジャパンのベンチに掲げられた背番号11のユニホームに手を当てていたのは、高橋宏斗投手（中日）。ダルビッシュは手術の明けの影響で今大会、選手ではなくアドバイザーとして2月の宮崎合宿に参加。大会連覇を後輩へ託した中で、その思いをしっかり受け取っているようだった。

北山亘基投手（日本ハム）とともに、丁寧にユニホームを掲げる様子が中継でも確認されたが、手を当てる様子もSNSで拡散。X上では「ダルさんの想いが宏斗くんに伝わってるの感じて感動した」「宏斗がダルのユニに挨拶してたのちょっとグッときた」「宏斗がベンチに飾られたダルさんのユニホームを整えたり手を当ててパワーをもらっていた！一緒に戦っている」「宏斗ダルさんからパワーもらって頑張れ」との反応が寄せられた。

台湾戦後、ダルビッシュはXを投稿し、このユニホームに言及。「宮崎合宿最終日にマイアミで返してねってユニホーム渡したらこんな事してくれて感動しました」と明かした。



（THE ANSWER編集部）