ＳＨＯＷ−ＹＡプロデュースの女性アーティスト限定ロックフェス「ＮＡＯＮのＢＵＮＴＡＩ ２０２６」（４月２９日、横浜ＢＵＮＴＡＩ）に、歌手の小林幸子が出演することが決定した。

出演者全員が女性の都市型ロックフェス「ＮＡＯＮのＹＡＯＮ」として１９８７年にスタートしたフェスだが、会場の東京・日比谷野外大音楽堂が再整備工事のため昨年１０月で使用中止に。２０回目の今回は横浜ＢＵＮＴＡＩに場所を変え、「ＮＡＯＮのＢＵＮＴＡＩ」として４月２９日に開催される。

「ニコニコ超会議」などで「ラスボス」という呼び名が根付いた小林幸子は今回が初登場。「第２０回、そしてＢＵＮＴＡＩでの初めての開催！という節目の時にお声がけ頂き、とっても嬉しいです！！ ＳＨＯＷ−ＹＡのみんなとの初コラボ、ドキドキです！ 芸能生活62年のNAONのパワーで、みんなと一緒に楽しむぞ〜！！」とコメントしている。

また主催者のＳＨＯＷ−ＹＡ・寺田恵子は「日比谷野音で続けていたＮＡＯＮのＹＡＯＮですが、今年は横浜ＢＵＮＴＡＩで開催することになりました！ 野外とは違った屋内ならではの演出も考えているので当日を楽しみに待っててね！ 今年も初参戦のアーティストがいるのでこちらもお楽しみに〜！ 天気の心配はいらないよ！！！」と呼び掛けている。

すでに第１弾アーティストとして、ＳＨＯＷ−ＹＡ、杏子、相川七瀬、渡辺敦子(ex.PRINCESS PRINCESS)、富田京子(ex.PRINCESS PRINCESS)、ＮＥＭＯＰＨＩＬＡ、Ｅａｓｔ Ｏｆ Ｅｄｅｎの出演が発表されている。