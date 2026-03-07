【暴風警報】秋田県・藤里町、五城目町、八郎潟町、井川町、大潟村に発表 7日09:57時点
気象台は、午前9時57分に、暴風警報を藤里町、五城目町、八郎潟町、井川町、大潟村に発表しました。
沿岸では、7日夜のはじめ頃まで暴風に、7日昼過ぎから7日夜遅くまで高波に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■秋田市
□暴風警報
7日夜のはじめ頃にかけて警戒
ピーク時間 7日昼前
風向 南西
・陸上
最大風速 18m/s
・海上
最大風速 20m/s
□波浪警報
7日昼過ぎから7日夜遅くにかけて警戒
予想最大波高 6m
7日にかけて注意
■能代市
□暴風警報
7日夜のはじめ頃にかけて警戒
ピーク時間 7日昼前
風向 南西
・陸上
最大風速 18m/s
・海上
最大風速 20m/s
□波浪警報
7日昼過ぎから7日夜遅くにかけて警戒
予想最大波高 6m
□なだれ注意報
7日にかけて注意
■横手市
□なだれ注意報
7日にかけて注意
■大館市
□なだれ注意報
7日にかけて注意
■男鹿市
□暴風警報
7日夜のはじめ頃にかけて警戒
ピーク時間 7日昼前
風向 南西
・陸上
最大風速 18m/s
・海上
最大風速 20m/s
□波浪警報
7日昼過ぎから7日夜遅くにかけて警戒
予想最大波高 6m
■湯沢市
□なだれ注意報
7日にかけて注意
■鹿角市
□なだれ注意報
7日にかけて注意
■由利本荘市
□暴風警報
7日夜のはじめ頃にかけて警戒
ピーク時間 7日昼前
風向 南西
・陸上
最大風速 18m/s
・海上
最大風速 20m/s
□波浪警報
7日昼過ぎから7日夜遅くにかけて警戒
予想最大波高 6m
□なだれ注意報
7日にかけて注意
■潟上市
□暴風警報
7日夜のはじめ頃にかけて警戒
ピーク時間 7日昼前
風向 南西
・陸上
最大風速 18m/s
・海上
最大風速 20m/s
□波浪警報
7日昼過ぎから7日夜遅くにかけて警戒
予想最大波高 6m
■大仙市
□なだれ注意報
7日にかけて注意
■北秋田市
□なだれ注意報
7日にかけて注意
■にかほ市
□暴風警報
7日夜のはじめ頃にかけて警戒
ピーク時間 7日昼前
風向 南西
・陸上
最大風速 18m/s
・海上
最大風速 20m/s
□波浪警報
7日昼過ぎから7日夜遅くにかけて警戒
予想最大波高 6m
□なだれ注意報
7日にかけて注意
■仙北市
□なだれ注意報
7日にかけて注意
■小坂町
□なだれ注意報
7日にかけて注意
■上小阿仁村
□なだれ注意報
7日にかけて注意
■藤里町
□暴風警報【発表】
7日夜のはじめ頃にかけて警戒
風向 南西
最大風速 18m/s
□なだれ注意報
7日にかけて注意
■三種町
□暴風警報
7日夜のはじめ頃にかけて警戒
ピーク時間 7日昼前
風向 南西
・陸上
最大風速 18m/s
・海上
最大風速 20m/s
□波浪警報
7日昼過ぎから7日夜遅くにかけて警戒
予想最大波高 6m
■八峰町
□暴風警報
7日夜のはじめ頃にかけて警戒
ピーク時間 7日昼前
風向 南西
・陸上
最大風速 18m/s
・海上
最大風速 20m/s
□波浪警報
7日昼過ぎから7日夜遅くにかけて警戒
予想最大波高 6m
□なだれ注意報
7日にかけて注意
■五城目町
□暴風警報【発表】
7日夜のはじめ頃にかけて警戒
風向 南西
最大風速 18m/s
□なだれ注意報
7日にかけて注意
■八郎潟町
□暴風警報【発表】
7日夜のはじめ頃にかけて警戒
風向 南西
最大風速 18m/s
■井川町
□暴風警報【発表】
7日夜のはじめ頃にかけて警戒
風向 南西
最大風速 18m/s
■大潟村
□暴風警報【発表】
7日夜のはじめ頃にかけて警戒
風向 南西
最大風速 18m/s
■美郷町
□なだれ注意報
7日にかけて注意
■羽後町
□なだれ注意報
7日にかけて注意
■東成瀬村
□なだれ注意報
7日にかけて注意