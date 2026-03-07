TBS NEWS DIG Powered by JNN

気象台は、午前9時57分に、暴風警報を藤里町、五城目町、八郎潟町、井川町、大潟村に発表しました。

沿岸では、7日夜のはじめ頃まで暴風に、7日昼過ぎから7日夜遅くまで高波に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■秋田市
□暴風警報
　7日夜のはじめ頃にかけて警戒
　ピーク時間　7日昼前
　風向　南西
・陸上
　最大風速　18m/s
・海上
　最大風速　20m/s

□波浪警報
　7日昼過ぎから7日夜遅くにかけて警戒
　予想最大波高　6m

□なだれ注意報
　7日にかけて注意

■能代市
□暴風警報
　7日夜のはじめ頃にかけて警戒
　ピーク時間　7日昼前
　風向　南西
・陸上
　最大風速　18m/s
・海上
　最大風速　20m/s

□波浪警報
　7日昼過ぎから7日夜遅くにかけて警戒
　予想最大波高　6m

□なだれ注意報
　7日にかけて注意

■横手市
□なだれ注意報
　7日にかけて注意

■大館市
□なだれ注意報
　7日にかけて注意

■男鹿市
□暴風警報
　7日夜のはじめ頃にかけて警戒
　ピーク時間　7日昼前
　風向　南西
・陸上
　最大風速　18m/s
・海上
　最大風速　20m/s

□波浪警報
　7日昼過ぎから7日夜遅くにかけて警戒
　予想最大波高　6m

■湯沢市
□なだれ注意報
　7日にかけて注意

■鹿角市
□なだれ注意報
　7日にかけて注意

■由利本荘市
□暴風警報
　7日夜のはじめ頃にかけて警戒
　ピーク時間　7日昼前
　風向　南西
・陸上
　最大風速　18m/s
・海上
　最大風速　20m/s

□波浪警報
　7日昼過ぎから7日夜遅くにかけて警戒
　予想最大波高　6m

□なだれ注意報
　7日にかけて注意

■潟上市
□暴風警報
　7日夜のはじめ頃にかけて警戒
　ピーク時間　7日昼前
　風向　南西
・陸上
　最大風速　18m/s
・海上
　最大風速　20m/s

□波浪警報
　7日昼過ぎから7日夜遅くにかけて警戒
　予想最大波高　6m

■大仙市
□なだれ注意報
　7日にかけて注意

■北秋田市
□なだれ注意報
　7日にかけて注意

■にかほ市
□暴風警報
　7日夜のはじめ頃にかけて警戒
　ピーク時間　7日昼前
　風向　南西
・陸上
　最大風速　18m/s
・海上
　最大風速　20m/s

□波浪警報
　7日昼過ぎから7日夜遅くにかけて警戒
　予想最大波高　6m

□なだれ注意報
　7日にかけて注意

■仙北市
□なだれ注意報
　7日にかけて注意

■小坂町
□なだれ注意報
　7日にかけて注意

■上小阿仁村
□なだれ注意報
　7日にかけて注意

■藤里町
□暴風警報【発表】
　7日夜のはじめ頃にかけて警戒
　風向　南西
　最大風速　18m/s

□なだれ注意報
　7日にかけて注意

■三種町
□暴風警報
　7日夜のはじめ頃にかけて警戒
　ピーク時間　7日昼前
　風向　南西
・陸上
　最大風速　18m/s
・海上
　最大風速　20m/s

□波浪警報
　7日昼過ぎから7日夜遅くにかけて警戒
　予想最大波高　6m

■八峰町
□暴風警報
　7日夜のはじめ頃にかけて警戒
　ピーク時間　7日昼前
　風向　南西
・陸上
　最大風速　18m/s
・海上
　最大風速　20m/s

□波浪警報
　7日昼過ぎから7日夜遅くにかけて警戒
　予想最大波高　6m

□なだれ注意報
　7日にかけて注意

■五城目町
□暴風警報【発表】
　7日夜のはじめ頃にかけて警戒
　風向　南西
　最大風速　18m/s

□なだれ注意報
　7日にかけて注意

■八郎潟町
□暴風警報【発表】
　7日夜のはじめ頃にかけて警戒
　風向　南西
　最大風速　18m/s

■井川町
□暴風警報【発表】
　7日夜のはじめ頃にかけて警戒
　風向　南西
　最大風速　18m/s

■大潟村
□暴風警報【発表】
　7日夜のはじめ頃にかけて警戒
　風向　南西
　最大風速　18m/s

■美郷町
□なだれ注意報
　7日にかけて注意

■羽後町
□なだれ注意報
　7日にかけて注意

■東成瀬村
□なだれ注意報
　7日にかけて注意