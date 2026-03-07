小林幸子が『NAONのYAON』初出演へ 今年は横浜BUNTAIで『NAONのBUNTAI 2026』に
SHOW-YAがプロデュースする女性アーティスト限定のロックフェス『NAONのBUNTAI 2026』が、4月29日に開催される。
【ライブ写真】女性アーティストによる『NAONのYAON 2025』白熱のステージ
『NAONのYAON』は東京・日比谷野外大音楽堂で開催されてきたフェスで、1987年にスタートし、今回で20回目を迎える。日比谷野外大音楽堂の再整備工事着工のため、今回は『NAONのBUNTAI 2026』として会場を神奈川・横浜BUNTAIに変え、パワフルな女性アーティストたちが集結。20回目の記念として国民的歌手“ラスボス”小林幸子の初登場が決定した。一夜限りのコラボレーションにも期待だ。
■小林幸子 コメント
第20回、そしてBUNTAIでの初めての開催！という節目のときにお声がけいただき、とってもうれしいです!!SHOW-YAのみんなとの初コラボ、ドキドキです！芸能生活62年のNAONのパワーで、みんなと一緒に楽しむぞ〜!!
■SHOW-YA・寺田恵子 コメント
日比谷野音で続けていたNAONのYAONですが、今年は横浜BUNTAIで開催することになりました！
野外とは違った屋内ならではの演出も考えているので当日を楽しみに待っててね！
今年も初参戦のアーティストがいるのでこちらもお楽しみに〜！
天気の心配はいらないよ!!!
■SHOW-YA PRODUCE『NAONのBUNTAI 2026』
日時：4月29日（水・祝）13：00開場／14：00開演
会場：神奈川・横浜BUNTAI
出演アーティスト：
SHOW-YA、杏子、相川七瀬、Lima（BONE DAWN）、Shishido Kavka（BONE DAWN）、小林幸子、渡辺敦子（ex.PRINCESS PRINCESS）、富田京子（ex.PRINCESS PRINCESS）、NEMOPHILA、East Of Eden、HAGANE
