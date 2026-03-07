世界最大プロレス団体「WWE」で大活躍して昨年12月に現役引退したジョン・シナ氏（48）が7日までに自身のインスタグラムを更新。侍ジャパン戦士の写真を投稿した。

事の発端は3日、侍ジャパンと阪神の強化試合で鈴木誠也（カブス）が初回から左中間へ特大の先制ソロを放った。二塁を回ったところで、侍ジャパン新セレブレーションポーズとなった右手をシャカシャカ回しながら左手を添えてお茶をたてる「お茶たてポーズ」を披露。さらに三塁を回って本塁帰還までには手のひらを前にかざして顔の前で振るジェスチャーも見せた。試合後には大谷翔平（ドジャース）も同じジェスチャーを鈴木に見せていた。

侍ジャパンのWBC開幕戦となった6日の台湾戦でも満塁弾を放った大谷がダイヤモンドを回った時に同じジェスチャーを見せていた。

このジェスチャーは、世界最大プロレス団体「WWE」で大活躍して昨年12月に現役引退したシナ氏の「YOU CAN'T SEE ME！（見えっこねぇ！）」の決め台詞とともに見せていた挑発的なポーズ。このポーズの由来は「見えない、触れない、倒せない」といったニュアンスで、自身の速さや強さを誇示する際に使われていた。

この日、シナ氏は「STONE SEIYA SUZUKI」と記された侍ジャパン・鈴木誠也の画像を投稿した。

ネットでは「OMG」「確定演出！？」「本家が認めた！？」「ええやん！」などの声が上がった。