【暴風警報】山形県・三川町、庄内町に発表 7日09:57時点
気象台は、午前9時57分に、暴風警報を三川町、庄内町に発表しました。
庄内では、7日夜のはじめ頃まで暴風に、7日昼過ぎから7日夜遅くまで高波に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■山形市
□なだれ注意報
7日にかけて注意
■米沢市
□なだれ注意報
7日にかけて注意
■鶴岡市
□暴風警報
7日夜のはじめ頃にかけて警戒
ピーク時間 7日昼前
風向 南西
・陸上
最大風速 18m/s
・海上
最大風速 20m/s
7日昼過ぎから7日夜遅くにかけて警戒
予想最大波高 6m
□なだれ注意報
7日にかけて注意
■酒田市
□暴風警報
7日夜のはじめ頃にかけて警戒
ピーク時間 7日昼前
風向 南西
・陸上
最大風速 18m/s
・海上
最大風速 20m/s
□波浪警報
7日昼過ぎから7日夜遅くにかけて警戒
予想最大波高 6m
□なだれ注意報
7日にかけて注意
■新庄市
□なだれ注意報
7日にかけて注意
■寒河江市
□なだれ注意報
7日にかけて注意
■上山市
□なだれ注意報
7日にかけて注意
■村山市
□なだれ注意報
7日にかけて注意
■長井市
□なだれ注意報
7日にかけて注意
■天童市
□なだれ注意報
7日にかけて注意
■東根市
□なだれ注意報
7日にかけて注意
■尾花沢市
□なだれ注意報
7日にかけて注意
■南陽市
□なだれ注意報
7日にかけて注意
■山辺町
□なだれ注意報
7日にかけて注意
■中山町
□なだれ注意報
7日にかけて注意
■河北町
□なだれ注意報
7日にかけて注意
■西川町
□なだれ注意報
7日にかけて注意
■朝日町
□なだれ注意報
7日にかけて注意
■大江町
□なだれ注意報
7日にかけて注意
■大石田町
□なだれ注意報
7日にかけて注意
■金山町
□なだれ注意報
7日にかけて注意
■最上町
□なだれ注意報
7日にかけて注意
■舟形町
□なだれ注意報
7日にかけて注意
■真室川町
□なだれ注意報
7日にかけて注意
■大蔵村
□なだれ注意報
7日にかけて注意
■鮭川村
□なだれ注意報
7日にかけて注意
■戸沢村
□なだれ注意報
7日にかけて注意
■高畠町
□なだれ注意報
7日にかけて注意
■川西町
□なだれ注意報
7日にかけて注意
■小国町
□なだれ注意報
7日にかけて注意
■白鷹町
□なだれ注意報
7日にかけて注意
■飯豊町
□なだれ注意報
7日にかけて注意
■三川町
□暴風警報【発表】
7日夕方にかけて警戒
風向 南西
最大風速 18m/s
■庄内町
□暴風警報【発表】
7日夕方にかけて警戒
風向 南西
最大風速 18m/s
□なだれ注意報
7日にかけて注意
■遊佐町
□暴風警報
7日夜のはじめ頃にかけて警戒
ピーク時間 7日昼前
風向 南西
・陸上
最大風速 18m/s
・海上
最大風速 20m/s
□波浪警報
7日昼過ぎから7日夜遅くにかけて警戒
予想最大波高 6m
□なだれ注意報
7日にかけて注意