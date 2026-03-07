TBS NEWS DIG Powered by JNN

気象台は、午前9時57分に、暴風警報を三川町、庄内町に発表しました。

【警報エリアを確認】【暴風警報】山形県・三川町、庄内町に発表 7日09:57時点

庄内では、7日夜のはじめ頃まで暴風に、7日昼過ぎから7日夜遅くまで高波に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■山形市
□なだれ注意報
　7日にかけて注意

■米沢市
□なだれ注意報
　7日にかけて注意

■鶴岡市
□暴風警報
　7日夜のはじめ頃にかけて警戒
　ピーク時間　7日昼前
　風向　南西
・陸上
　最大風速　18m/s
・海上
　最大風速　20m/s

□波浪警報
　7日昼過ぎから7日夜遅くにかけて警戒
　予想最大波高　6m

□なだれ注意報
　7日にかけて注意

■酒田市
□暴風警報
　7日夜のはじめ頃にかけて警戒
　ピーク時間　7日昼前
　風向　南西
・陸上
　最大風速　18m/s
・海上
　最大風速　20m/s

□波浪警報
　7日昼過ぎから7日夜遅くにかけて警戒
　予想最大波高　6m

□なだれ注意報
　7日にかけて注意

■新庄市
□なだれ注意報
　7日にかけて注意

■寒河江市
□なだれ注意報
　7日にかけて注意

■上山市
□なだれ注意報
　7日にかけて注意

■村山市
□なだれ注意報
　7日にかけて注意

■長井市
□なだれ注意報
　7日にかけて注意

■天童市
□なだれ注意報
　7日にかけて注意

■東根市
□なだれ注意報
　7日にかけて注意

■尾花沢市
□なだれ注意報
　7日にかけて注意

■南陽市
□なだれ注意報
　7日にかけて注意

■山辺町
□なだれ注意報
　7日にかけて注意

■中山町
□なだれ注意報
　7日にかけて注意

■河北町
□なだれ注意報
　7日にかけて注意

■西川町
□なだれ注意報
　7日にかけて注意

■朝日町
□なだれ注意報
　7日にかけて注意

■大江町
□なだれ注意報
　7日にかけて注意

■大石田町
□なだれ注意報
　7日にかけて注意

■金山町
□なだれ注意報
　7日にかけて注意

■最上町
□なだれ注意報
　7日にかけて注意

■舟形町
□なだれ注意報
　7日にかけて注意

■真室川町
□なだれ注意報
　7日にかけて注意

■大蔵村
□なだれ注意報
　7日にかけて注意

■鮭川村
□なだれ注意報
　7日にかけて注意

■戸沢村
□なだれ注意報
　7日にかけて注意

■高畠町
□なだれ注意報
　7日にかけて注意

■川西町
□なだれ注意報
　7日にかけて注意

■小国町
□なだれ注意報
　7日にかけて注意

■白鷹町
□なだれ注意報
　7日にかけて注意

■飯豊町
□なだれ注意報
　7日にかけて注意

■三川町
□暴風警報【発表】
　7日夕方にかけて警戒
　風向　南西
　最大風速　18m/s

■庄内町
□暴風警報【発表】
　7日夕方にかけて警戒
　風向　南西
　最大風速　18m/s

□なだれ注意報
　7日にかけて注意

■遊佐町
□暴風警報
　7日夜のはじめ頃にかけて警戒
　ピーク時間　7日昼前
　風向　南西
・陸上
　最大風速　18m/s
・海上
　最大風速　20m/s
□波浪警報
　7日昼過ぎから7日夜遅くにかけて警戒
　予想最大波高　6m

□なだれ注意報
　7日にかけて注意