岩本照＆松田元太、至福のサウナ＆グルメでととのう 『カラちゃんとシトーさんと、』キービジュアル＆特報が公開
Snow Man・岩本照とTravis Japan・松田元太がW主演する、Prime Videoで配信される連続ドラマ『カラちゃんとシトーさんと、』（28日午前0時から配信、全8話）のキービジュアル＆特報映像が公開された。
【動画】カラちゃん＆シトーさんの休日旅が満載！予告編
今作は高野水登氏・フトンチラシ氏の同名コミックをもとにした日本各地のグルメ＆サウナを旅する“ヒーリングドラマ”。おいしいものが大好きなファッションモデル・カラちゃん（岩本）と、サウナが大好きなヘアスタイリスト・シトーさん（松田）が、日本各地のサウナをめぐりながら、旅先でおいしい食事を味わい、心身ともに癒されていく。
このほど、ドラマの魅力がたっぷり詰まった多幸感あふれるキービジュアルと特報映像が解禁。キービジュアルは“ヒーリングドラマ”を体現するビジュアルとして、カラちゃんとシトーさんの2人がサウナや食、旅に加え、2人の心地よい距離感・関係性によってととのい癒されている…そんな瞬間を切り取ったリラックスした雰囲気に。
また、特報映像では、カラちゃんとシトーさんの2人が国内のグルメ＆サウナ＆休日旅を満喫する様子を初公開。ハンバーガーにがっつき、サウナでととのい…休日のひとときをのんびりと過ごす2人の表情に注目だ。
