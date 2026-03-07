「全く次元が違う」「少年野球とメジャー」13失点で7回コールド大敗の台湾 日本との実力差にファンもメディアも嘆き 【WBC】
第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次ラウンドの日本と台湾の試合が行われ、日本が13−0で台湾に圧勝した。
今大会初戦を迎えた侍ジャパンは、昨日オーストラリアに敗れ後がない台湾と対戦。その2回表だった。1死満塁で迎えた第2打席、大谷翔平が先制点となる満塁ホームランを放ち主導権を握ると、その後も攻撃の手を緩めず1イニングでなんと10得点を奪った。３回表にも3点を奪い、投げては先発の山本由伸が3回途中を無安打無失点に抑え、藤平尚真、宮城大弥、北山亘基ら5人の継投で完封リレーで台湾打線を1安打に抑えた。7回コールドの13−0で大勝し、初戦白星スタートを飾った。
なお、1イニング10得点はWBC史上初とのこと。同メディアは別の記事で、この2回表の大谷の満塁ホームランに驚愕しており「信じられない！大谷翔平が台湾を敗北寸前に追い込んだ」と報道。大谷の活躍も含め、日本の選手らのレベルの高さに脱帽した様子だった。
このままだと1次リーグが敗退してしまう台湾。2024年プレミア12王者の威信にかけて、残りのチェコ、韓国戦に連勝は必須となるだろう。