日本サッカー協会（JFA）は6日、今月12日から23日にかけてアルゼンチンのブエノスアイレスで行われる遠征に臨むU-17日本代表メンバーを発表した。



招集メンバーには、194センチの長身を誇るDF森井莉人（サンフレッチェ広島F.Cユース）や、191センチのGK長井京志郎（ロアッソ熊本ユース）、また昨年J1史上最年少デビューを果たしたFC東京のMF北原槙らが選出。また高体連からはMF舘美駿（修徳）とMF星宗介（尚志）の2人が選ばれた。





遠征期間は3月12日から23日まで。チームは16日にU-17チリ代表、20日にU-17アルゼンチン代表と国際親善試合を行う。また18日にはボカ・ジュニアーズユースとのトレーニングマッチも実施する。U-17日本代表メンバーGK大下幸誠(鹿島アントラーズユース)長井京志郎(ロアッソ熊本ユース)DF森井莉人(サンフレッチェ広島F.Cユース)エゼモクェ・チメヅェ海 (セレッソ大阪U-18)倉橋幸暉(鹿島アントラーズユース)熊田佳斗(RB大宮アルディージャ)橋本凜来(FC東京U-18)竹内悠三(名古屋グランパスU-15)MF舘美駿(修徳高)星宗介(尚志高)藤本祥輝(ガンバ大阪ユース)里見汰福(ヴィッセル神戸U-18)岩土そら(鹿島アントラーズユース)北原槙(FC東京)木村風斗(川崎フロンターレU-18)松永翔(横浜F・マリノスユース)岡本新大(ガンバ大阪ユース)三井寺眞(横浜F・マリノスユース)FW齋藤翔(横浜FCユース)高木瑛人(鹿島アントラーズユース)