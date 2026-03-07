セクシー女優の永井マリア（29）が6日にインスタグラムを更新。第1子男児出産を公表した。

永井は「ご報告 ようやく出産を終えました 母子共に無事です 元気な3408gの男の子です」と報告した。

続けて「私が妊娠糖尿病だったので、誘発剤を使った分娩になりそうでしたが、子宮口が全く開かなかったので、計画入院が延期に。。。いつ産まれるのかな？とソワソワしているときに、自然に陣痛がきました 前駆陣痛が早朝4:30に始まり、刻々と時間がすぎ、次第に陣痛感覚が短くなり、丸一日たったときにようやく子宮口全開で、早朝6:15に誕生しました」と出産を振り返った。

続けて「初めて見た我が子は、本当の本当に可愛い。。。 出産時の痛みなんか吹き飛ぶくらい可愛くて愛しいです これからの（赤ちゃんの絵文字）の成長がすごく楽しみです 出産を応援してくださったファンの皆様に愛を込めて いつもありがとうございます」と感謝を伝えた。

永井は「100センチのヒップを持つAV女優」として知られる。高校卒業後に業界デビューを果たし、複数の名前で作品に出演している。

妊娠発表時には「『お仕事は、引退するの？』とよく聞かれますが、このお仕事が大好きなので、需要がある限り、生涯現役でいたい！という気持ちは、変わらないので、無理なくマタニティライフを楽しみながら続けたいと思っています」と宣言していた。