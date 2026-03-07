原油価格の指標となるアメリカのWTI原油先物価格は6日、およそ2年4か月ぶりに1バレル＝90ドルを突破しました。この1週間での上昇幅は、じつに43年ぶりの大きさです。

ニューヨーク市場でWTI原油先物は6日、一時、前の日より14%急騰し、およそ2年6か月ぶりに1バレル＝92ドル台をつけました。

中東カタールのエネルギー相が「ホルムズ海峡を石油タンカーが通過できないならば、湾岸諸国のエネルギー輸出業者は数日以内に生産を停止し、原油価格は150ドルまで上昇する」と発言したと報じられ、買い注文が増加。

また、トランプ大統領がイランとの合意は「無条件降伏以外にありえない」と投稿し、中東情勢の混乱が長びくとの懸念が広がったことも買い注文を支えました。

アメリカの政府系機関が6日、中東での原油輸送の再開に向け、最大200億ドル＝3兆円あまりの保険を提供すると発表しましたが、買い注文は終日、優勢でした。

原油価格はイラン攻撃後の1週間で67ドルから90ドルへと35%上昇。週間での上昇率としては、1983年以来、じつに43年ぶりの大きさとなりました。