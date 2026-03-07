2位「グランフロント大阪」を抑えた1位は？ 好き・行ってみたい「梅田の観光スポット」ランキング！【2026年調査】
暦の上では春を迎え、日差しの暖かさに心弾む季節がやってきました。柔らかな風を感じながら街歩きを楽しみたい今、グルメやショッピングなど、その土地ならではの魅力を存分に満喫できるスポットはどこなのでのでしょう。か。
All About ニュース編集部は2月17日、全国10〜60代の男女250人を対象に「観光スポット」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、好き・行ってみたい「梅田の観光スポット」を紹介します！
※本調査は全国250人を対象に実施したもので、結果は回答者の意見を集計したものであり、全体の意見を断定的に示すものではありません
【10位までの全ランキング結果を見る】
▼回答者コメント
「開業してから訪れたことがなく、エリアに興味があるため」（40代男性／千葉県）
「梅田に行ったら、人気スポットの複合施設で買い物したり楽しみたいです」（50代女性／島根県）
「ショップや飲食店が充実していると聞き、買い物を楽しみたいから」（30代男性／富山県）
▼回答者コメント
「展望台からの眺めが素晴らしいようなので行きたい」（40代男性／兵庫県）
「夜景が非常に綺麗だと聞いているので、夕暮れ時から夜にかけてのタイミングで訪問し、都会ならではのパノラマを楽しみたいです。独特な形状をしたビル自体の構造も近くで見てみたいと考えています」（30代男性／東京都）
「360度オープンエアの屋上展望フロアの眺めが絶景で、40階屋内展望フロアにはカフェもあり行ってみたいです」（50代女性／広島県）
※回答者のコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部は2月17日、全国10〜60代の男女250人を対象に「観光スポット」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、好き・行ってみたい「梅田の観光スポット」を紹介します！
【10位までの全ランキング結果を見る】
2位：グランフロント大阪／35票2位は「グランフロント大阪」でした。JR大阪駅の北側に位置する国内最大級のショッピング・オフィス複合施設です。トレンドのショップやレストラン、体験型施設が集結しており、洗練された空間で都会的なライフスタイルを楽しめます。駅直結という抜群の利便性から、常に多くの人々で賑わう梅田の最先端スポットです。
▼回答者コメント
「開業してから訪れたことがなく、エリアに興味があるため」（40代男性／千葉県）
「梅田に行ったら、人気スポットの複合施設で買い物したり楽しみたいです」（50代女性／島根県）
「ショップや飲食店が充実していると聞き、買い物を楽しみたいから」（30代男性／富山県）
1位：梅田スカイビル／73票1位は「梅田スカイビル」でした。2棟のビルが最上階でつながる独特の構造が世界的に注目を集める、大阪を代表するランドマークです。屋上にある「空中庭園展望台」からは、地上173メートルの高さから大阪の街を360度見渡すことができ、特に夜景の美しさは格別です。その近未来的なデザインと開放感から、国内外の観光客を魅了し続けています。
▼回答者コメント
「展望台からの眺めが素晴らしいようなので行きたい」（40代男性／兵庫県）
「夜景が非常に綺麗だと聞いているので、夕暮れ時から夜にかけてのタイミングで訪問し、都会ならではのパノラマを楽しみたいです。独特な形状をしたビル自体の構造も近くで見てみたいと考えています」（30代男性／東京都）
「360度オープンエアの屋上展望フロアの眺めが絶景で、40階屋内展望フロアにはカフェもあり行ってみたいです」（50代女性／広島県）
※回答者のコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)