庄内の海上では、低気圧の影響により、西よりの暴風となり、大しけとなるでしょう。７日昼前から夜のはじめ頃にかけて、西よりの暴風に警戒し、７日昼過ぎから夜遅くにかけて、高波に警戒してください。

［気象概況］

低気圧が、日本海にあって東北東へ進んでいます。この低気圧からのびる寒冷前線が東北地方を通過しています。この低気圧は、次第に不明瞭になりますが、７日朝には三陸沖で別の低気圧が発生し、７日夜には発達しながらオホーツク海へ進む見込みです。

このため、庄内の海上では、気圧の傾きが大きくなり、西よりの非常に強い風が吹き、大しけとなるでしょう。予想よりも低気圧が発達した場合は、庄内の陸上でも警報級の風となる可能性があります。





［風の予想］７日に予想される最大風速（最大瞬間風速）庄内 海上 ２０メートル （３０メートル）庄内 陸上 １５メートル （３０メートル）［波の予想］７日に予想される波の高さ６メートル［防災事項］庄内の海上では、７日昼前から夜のはじめ頃にかけて、西よりの暴風に警戒し、７日昼過ぎから夜遅くにかけて、高波による船舶や沿岸施設への被害に警戒してください。また、庄内の陸上でも西よりの強い風に注意・警戒してください。

