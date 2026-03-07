食事の度に少量摂取で効果抜群！食物繊維が血糖値の急上昇を防ぐ2つの究極の食材とは！？【内臓脂肪の話】

海藻ときのこが食物繊維が血糖値の急上昇を防ぐ究極の食材と言われる理由

食物繊維が血糖値の急上昇を防ぐ

海藻には、水に溶けやすい性質の水溶性食物繊維が豊富に含まれています。その中でも「フコイダン」は糖の吸収を緩やかにして血糖値の急上昇を防ぎ、さらに腸内の余分なコレステロールや有害物質を絡め取って排出する作用もあります。

そのほか、海藻のぬめり成分である「アルギン酸」にも食後の血糖値の急上昇を防ぐ働きがあります。海藻は、カルシウムや亜鉛、マグネシウムなどのミネラルも豊富で、体の新陳代謝を促し血圧や血糖値を調整してくれます。

なお海藻は一度にたくさん食べるよりも、食事のたびに少しずつ摂取するほうが効果的です。水で戻して使える手軽な食材などを活用しつつ、わかめやこんぶ、ひじき、もずく、海苔、あおさなど、いろいろな食材を取り入れてみましょう。

きのこは水溶性食物繊維と、水に溶けにくい不溶性食物繊維、両方を含んでいます。フコイダンと同様、水溶性食物繊維が血糖値の急上昇を防ぎ、不溶性食物繊維が腸内環境を整えて便通を促してくれます。また、糖質の代謝を促進させる「ナイアシン」などのビタミンＢ群や、血糖値を下げて免疫力を高める食物繊維の一種「β - グルカン」なども豊富です。

食べ方のコツとしては、食物繊維で糖の吸収を緩やかにするため、食事の最初や中ほどにとるとよいでしょう。

出典：『眠れなくなるほど面白い 図解 内臓脂肪の話』著/栗原毅