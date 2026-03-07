気象庁の週間天気予報（3⽉7⽇～3⽉13⽇）によりますと、北⽇本と東⽇本から⻄⽇本にかけての⽇本海側は、晴れる所もあるものの雲が広がりやすく、9⽇から10⽇は雪または⾬の降る所があるということです。

【画像をみる】雪はいつ、どこで降る？ 7日（土）～12日（木）雪雨シミュレーション

東⽇本から⻄⽇本にかけての太平洋側は、曇りまたは晴れの⽇が多いということです。

沖縄・奄美は、雲が広がりやすく、10⽇と11⽇は⾬の降る所がある見込みです。

雪と雨のシミュレーションをでは、関東地方は明日の未明、東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県の一部地域で雪雲の予想となっています。



▶7日（土）～12日（木）3時間ごとの雪雨シミュレーション

7日（土）の雪雨シミュレーション

８日（日）

９日（月）

10日（火）

11日（水）

12日（木）

※シミュレーション（GSM）は比較的大まかに雨・雪雲を予想する傾向があるため、局地的には雨・雪が降らないこともあります。予想にはブレ幅がありますので、最新の気象情報を確認してください。