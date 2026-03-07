ÂçÃ«æÆÊ¿¤Ï¡ÖÏ¢Â³¥¿¥³¡×¤¢¤È¤Ë¶ÃØ³¥Ç¡¼¥¿ °µ´¬¥°¥é¥ó¥É¥¹¥é¥à¤Ï¡ÈÉ¬Á³¡É¤À¤Ã¤¿¡©
¡¡¤¤¤ä¤Ï¤ä¡¢Ã¦Ë¹¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡£
¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡Û¡ÈOBÌµ»ë¡É¤À¤Ã¤¿ÂçÃ«æÆÊ¿¤¬¹²¤Æ¤ÆÀèÇÚ¤Ë°§»¢¤Î¶ÄÅ·¡ª
¡¡»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤¬ÂæÏÑ¤ò·Þ¤¨¤¿6Æü¤ÎWBCÂè1¥é¥¦¥ó¥É½éÀï¡£Æó²ó1»àËþÎÝ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤ÇÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Ã¤¿1ÈÖ¡¦DH¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿¡Ê31¡Ë¤¬¡¢¤¤¤¤Ê¤êÂç»Å»ö¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤Î¤±¤¿¡£
¡¡¥«¥¦¥ó¥È2¡¼1¤«¤é¤Î4µåÌÜ¡¢124¥¥í¤Î¥«¡¼¥Ö¤ò¤ä¤ä±Ë¤®¤Ê¤¬¤é¤È¤é¤¨¤ë¤È¡¢¹â¡¹¤È¾å¤¬¤Ã¤¿ÂÇµå¤Ï±¦Íã¥¹¥¿¥ó¥É¤Ø¡£¾×·â¤ÎËþÎÝÃÆ¤ËÅìµþ¥É¡¼¥à¤¬Âç´¿À¼¤ÇÍÉ¤ì¤ëÃæ¡¢Ã¸¡¹¤È¤·¤¿É½¾ð¤Ç¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤ò1¼þ¤·¤¿¡£
¡ÖÂçÃ«¤Î°ìÈ¯¤ËÀª¤¤¤Å¤¤¤¿ÆüËÜÂåÉ½ÂÇÀþ¤Ï¤³¤Î²óÂÇ¼Ô°ì½ä¤ÎÌÔ¹¶¤ÇÂçÎÌ10ÆÀÅÀ¡£ÂçÃ«¤Ï½é²ó¤ÎÂè1ÂÇÀÊ¤Ç¤Ï½éµå¤ò¥Õ¥ë¥¹¥¤¥ó¥°¤·¡¢¶¯Îõ¤ÊÂÇµå¤Ç±¦ÍãÀþ¤òÈ´¤¯ÆóÎÝÂÇ¤òÂÇ¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤¾ÀéÎ¾Ìò¼Ô¤Ç¤¹¤¬¡¢Âç²ñÁ°¤Î¶¯²½»î¹ç2»î¹ç¤ò¸«¤ë¸Â¤ê¡¢¤Þ¤ÀÄ´À°ÃÊ³¬¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤òÊú¤¤¤¿¤Î¤Ï³Î¤«¤Ç¤¹¡£¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Èºå¿À¤ÎÅê¼êÁê¼ê¤Ë5ÂÇ¿ôÌµ°ÂÂÇ¡£¿¿¤ÃÄ¾¤°¤Ëº¹¤·¹þ¤Þ¤ì¡¢ÊÑ²½µå¤ËÂÎÀª¤òÊø¤µ¤ì¤ëÂÇÀÊ¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤¿¡£ËÜÄ´»Ò¤Ë¤Ï¤â¤¦¾¯¤·»þ´Ö¤òÍ×¤¹¤ë¤«¤È¸«¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢²þ¤á¤Æ½¤ÀµÇ½ÎÏ¤Î¹â¤µ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤½¤¦¸À¤Ã¤Æ¡¢É¾ÏÀ²È¤Î¶¶ËÜÀ¶»á¤¬Â³¤±¤ë¡£
¡ÖºòÇ¯¡¢¥·¡¼¥º¥ó158»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿ÂçÃ«¤ÎÀ®ÀÓ¤ò²þ¤á¤ÆÄ´¤Ù¤¿¤È¤³¤í¡¢3»î¹çÏ¢Â³Ìµ°ÂÂÇ¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¤¿¤Ã¤¿¤Î1ÅÙ¡£2»î¹çÏ¢Â³Ìµ°ÂÂÇ¤â7ÅÙ¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥¹¥é¥ó¥×¤È¸À¤¨¤ë¥¹¥é¥ó¥×¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¶Ã¤¯¤Î¤ÏÌµ°ÂÂÇ¤¬Â³¤¤¤¿¤¢¤È¤Î»î¹ç¤ÎÀ®ÀÓ¤Ç¤¹¡£2»î¹ç°Ê¾åÌµ°ÂÂÇ¤À¤Ã¤¿8ÅÙ¤Î¤¦¤Á¡¢¼¡¤Î»î¹ç¤ÇËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¤Î¤¬¼Â¤Ë5ÅÙ¡£¼¡¤Î¼¡¤Î»î¹ç¤â´Þ¤á¤ì¤Ð¡¢8ËÜ¤â¤ÎËÜÎÝÂÇ¤òÎÌ»º¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¶Ã°ÛÅª¤Ê½¤ÀµÇ½ÎÏ¤Î¹â¤µ¤ò¼¨¤¹¤â¤Î¤Ç¡¢¥Ç¡¼¥¿Åª¤Ë¤Ï¤³¤ÎÆü¤âËþÎÝÃÆ¤â¡ÈÂÇ¤Ä¤Ù¤¯¤·¤ÆÂÇ¤Ã¤¿¡É¤È¸À¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡ÂçÃ«¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢4ÂÇ¿ô3°ÂÂÇ5ÂÇÅÀ¤ÎÂçË½¤ì¡£¥á¥¸¥ã¡¼ÁÈ¤Î3ÈÖ¡¦ÎëÌÚÀ¿Ìé¡Ê¥«¥Ö¥¹¡Ë¡¢4ÈÖ¡¦µÈÅÄÀµ¾°¡Ê¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡¢5ÈÖ¡¦²¬ËÜÏÂ¿¿¡Ê¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¡Ë¡¢6ÈÖ¡¦Â¼¾å½¡Î´¡Ê¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤ÈÁ´°÷¤¬°ÂÂÇ¤òµÏ¿¡£¶¯¹ëÂæÏÑ¤ò13¡¼0¤Î7²ó¥³¡¼¥ë¥É¤Ç²¼¤·¤¿»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤¬¹¥¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ
¡¡»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¼þÊÕ¤Ç¤Ï¡¢ÂçÃ«¤ÎÂÖÅÙ¤Î¡ÈÊÑËÆ¤Ö¤ê¡É¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£Á°²óÂç²ñ»þ¤Ï¶á´ó¤ê¤¬¤¿¤¤Ê·°Ïµ¤¤òÉº¤ï¤»¡¢¼ÂÀÓ¤¢¤ëÂçÊªOB¤òÌµ»ë¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢º£²ó¤Ï¤Þ¤ë¤ÇÊÌ¿Í¤Î¤è¤¦¤Ê¿¶¤ëÉñ¤¤¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£ÆüËÜ¥Ï¥à»þÂå¤Î¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤À¤Ã¤¿¶áÆ£·ò²ð¤â¡Ö¼«³Ð¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡×¤ÈÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤Û¤É¤À¡£¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤«¡£
¡ü´ØÏ¢µ»ö ¡ÈOBÌµ»ë¡É¤À¤Ã¤¿ÂçÃ«æÆÊ¿¤¬¹²¤Æ¤ÆÀèÇÚ¤Ë°§»¢¤Î¶ÄÅ·¡ª ¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ì¤é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£