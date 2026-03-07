¾®½Ë¤µ¤¯¤é¤¬¥Û¡¼¥ë¥¤¥ó¥ï¥ó¤Ë¼«²è¼«»¿¡Ö´°àú¤À¤Ã¤¿¡×¡¡º´µ×´Ö¼ëè½¤ÎÏ¢Â³½÷²¦ÁË»ß¤Ë»ë³¦ÎÉ¹¥
¡¡¹ñÆâ½÷»Ò¥Ä¥¢¡¼³«ËëÀï¤Î¥À¥¤¥¥ó¥ª¡¼¥¥Ã¥É¥ì¥Ç¥£¥¹ Âè2Æü¡Ê²Æì¡¦Î°µåGC=6610¥ä¡¼¥É¡¦¥Ñ¡¼72¡Ë¡£
¡¡º¸¼ê¼ó¤Î¸Î¾ã¤Çºòµ¨¸åÈ¾¡¢ÀïÎó¤òÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤¿¾®½Ë¤µ¤¯¤é¡Ê27¡Ë¤¬Ì¥¤»¤¿¡£
¡¡¼ÂÂ¬147¥ä¡¼¥É¤Î13ÈÖ¡Ê¥Ñ¡¼3¡Ë¡£7ÈÖ¥¢¥¤¥¢¥ó¤ÇÊü¤Ã¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¥Ô¥ó¼êÁ°3m¤ËÃåÃÆ¤¹¤ë¤È3¥Ð¥¦¥ó¥É¤Ç¥«¥Ã¥×¥¤¥ó¤·¤¿¡£
¡ÖÌÂ¤Ã¤Æ7ÈÖ¤Ë¤·¤¿¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¡ÊÉ÷¤¬¡Ë¥¢¥²¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼êÁ°¥Ô¥ó¤Ç¥Ð¥ó¥«¡¼±Û¤¨¡£´°àú¤À¤Ã¤¿¡×
¡¡ºòÇ¯7·î¡ÖÂçÅì·úÂ÷¡¦¤¤¤¤Éô²°¥Í¥Ã¥È¥ì¥Ç¥£¥¹¡×°ÊÍè¤ÎÉüµ¢Àï¡£½éÆü¤Ï¼ó°Ì¤Ë8ÂÇº¹¤Î3¥ª¡¼¥Ð¡¼72°Ì¤ÈÂç¤¤¯½ÐÃÙ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¼«¿È2ÅÙÌÜ¤Î¥¨¡¼¥¹¤â¤¢¤Ã¤Æ66¤ÈÇúÈ¯¡£ÄÌ»»3¥¢¥ó¥À¡¼13°Ì¤Þ¤ÇÉâ¾å¤·¤¿¡£
¡¡¥È¥Ã¥×¤Ïºòµ¨¤ÎÇ¯´Ö½÷²¦º´µ×´Ö¼ëè½¡Ê23¡Ë¤³¤ÎÆü¤Ï¥³¡¼¥¹¥ì¥³¡¼¥É¤Î62¤Ç²ó¤ê¡¢2°Ì¤Ë3ÂÇº¹¤ÎÄÌ»»11¥¢¥ó¥À¡¼¤Þ¤Ç¥¹¥³¥¢¤ò¿¤Ð¤·¤¿¡£
¡¡2Ç¯Ï¢Â³½÷²¦¤ÎºÂ¤òÁÀ¤¦º´µ×´Ö¤Ï¿ÈÄ¹¤¬155cm¤È¾®ÊÁ¤À¤¬¡¢¸Î¡¦¥¸¥ã¥ó¥ÜÈøºê¤Î¶µ¤¨»Ò¤Ç¥´¥ë¥ÕÇ¾¤Ï¤¹¤³¤Ö¤ë¹â¤¤¡£¥·¡¼¥º¥ó¥ª¥Õ¤ÏµÜ¸ÅÅç¤È¥¢¥ê¥¾¥Ê¤Ç¹ç½É¤·¡¢ÆÃ¤Ë¥·¥ç¡¼¥È¥²¡¼¥à¤Ï¥È¥é¥Ã¥¯¥Þ¥ó¤ò»È¤Ã¤Æ100¥ä¡¼¥É°ÊÆâ¤Îµ÷Î¥¤òÅ°ÄìÎý½¬¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£º£Ç¯¤ÏÅ·¹ñ¤Î»Õ¾¢¤Ë²¿ÅÙ¤âÍ¥¾¡Êó¹ð¤ò¤·¡¢Ï¢Â³½÷²¦¤Ï¥Þ¥¹¥È¤ÎÌÜÉ¸¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤½¤ì¤òÁË»ß¤¹¤ë¤Î¤Ï¾®½Ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¡¡2019Ç¯¤Î¥Ä¥¢¡¼½éÍ¥¾¡¤«¤é7Ç¯Ï¢Â³¾¡Íø¡£ÄÌ»»12¾¡¤Î¼ÂÎÏ¼Ô¤Ïºòµ¨¡¢18»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Í¥¾¡1²ó¤ò´Þ¤à¥È¥Ã¥×10Æþ¤ê11²ó¡£¥Ý¥¤¥ó¥È¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ï14°Ì¡£Ê¿¶Ñ¥¹¥È¥í¡¼¥¯¤Ï5Ç¯µ¨Ï¢Â³70Âæ¤ÎµÏ¿¤ò»Ä¤·¡Öº¸¼ê¼ó¤Î¥±¥¬¤µ¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢º´µ×´Ö¤ÈÇ¯´Ö½÷²¦¤òÁè¤Ã¤¿¡×¤È¤â¤Ã¤Ñ¤é¤À¤Ã¤¿¡£
¡Öº¸¼ê¤Ï°ãÏÂ´¶¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤â¤¦Âç¾æÉ×¡×¤È¤¤¤¦¤Ê¤é¡¢ÂÐ¹³ÇÏ¤Î°ìÈÖ¼ê¤À¡£