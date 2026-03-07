「羽生結弦 notte stellata 2026」最終リハーサルで撮影

フィギュアスケートの五輪連覇王者でプロスケーターの羽生結弦さんが座長を務めるアイスショー「東和薬品 presents 羽生結弦 notte stellata 2026」が7日から3日間、宮城・セキスイハイムスーパーアリーナで開催される。最終リハーサルが行われた6日、世界から集った9人の集合写真に多くのファンから興奮の声が寄せられている。

羽生さんとの名コンビで知られる振付師デヴィッド・ウィルソン氏は自身のインスタグラムを更新。1枚の写真をアップした。

ウィルソン氏のほか、ハビエル・フェルナンデス、ジェイソン・ブラウン、鈴木明子さん、田中刑事さん、宮原知子さんら世界から集ったスケーター・振付師を含めた9人が円陣を組み、その中心に置いたカメラをのぞき込むようにフレームに収まっている。

ウィルソン氏は「ついにリハーサル最終日！」と記した。羽生さんのために世界から集まった面々。投稿には「わぁ〜ありがとうございます」「超興奮してる!!」「明日が待ちきれない」などの声が寄せられた。

ウィルソン氏は2月上旬にこのアイスショーのために振付を行ったことを自身のSNSで明かしており、本番ではどんな内容となるのか。多くのフィギュアファンが毎年楽しみにしている「notte stellata」が今年も幕を開ける。



