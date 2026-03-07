【藤江直人のフットボール縦横無尽】#2

独自のチームカラーが数字に反映されつつある。

クラブ創設32年目で初めてJ1へ昇格し、特別大会のJ1百年構想リーグ地域リーグラウンドEASTを戦っている水戸ホーリーホックの特徴を示す数字として「32」があげられる。

第4節を終えた時点の「被シュート数」の合計だ。

これは横浜F・マリノスの「25」、FC東京の「29」に次いで20チーム中で3番目に少ない。第3節終了時の「18」に至っては堂々のリーグ最少だった。

今シーズンから指揮を執る樹森大介監督も「被シュート数（の少なさ）に関しては、僕たちも理解している」とこう続ける。

「（シュートを）打たせない、（相手に体を）寄せるというところはこだわってきたので、そこはしっかり表現できているのかな、と。ただ、ちょっとした弱さや隙を見せると失点してしまうのがJ1のレベルなので、そこのクオリティーは上げていかなきゃいけない」

昨シーズンのJ2リーグを制した要因のひとつに、クリーンシート数でリーグ2位の「16」を、総失点で同2位タイの「34」を記録した堅守があった。 武器をさらにブラッシュアップして臨んでいる百年構想リーグ。数字には表れても、結果にはなかなか結びついていない。

東京ヴェルディとの開幕節は、被シュート数を「5」に抑えながら1−3で敗れた。続くFC町田ゼルビア戦は2−2で、ジェフユナイテッド千葉戦は1−1で、ともに90分間で決着がつかず、大会特別規定のPK戦の末に前者に2−4で敗れ、後者からは5−3で初勝利をあげた。

被シュート数は町田戦で「7」に、千葉戦では「6」に抑えた。それでも、ともに一時はリードを奪いながら追いつかれた要因に、指揮官が言及した「弱さ」や「隙」があった。

1日の川崎戦は2点リードからまさかの展開に…

直近の一戦だった1日の川崎フロンターレ戦では、個の力の差を見せつけられた。

「前半に水戸ホーリーホックらしい粘り強い守備から、しっかりと得点を取れたのはよかった。ただ、J1で勝ち点3を取るのは、そんなに簡単じゃないというのを再確認しました」

樹森監督が悔しそうに振り返った。

前半の終了間際に加藤千尋が連続ゴール。初めて2点のリードを奪って後半に臨みながら、39分、終了直前の同アディショナルタイム3分に連続失点を喫した水戸は、90分間での初勝利を逃したばかりか、PK戦の末に2−4で敗れてしまった。

被シュート数は前半の「3」から、川崎がエリソンや伊藤達哉ら強力なアタッカーを投入してきた後半は「11」に急増。一気にギアを上げた川崎に主導権を握られ続けた証でもあった。

後半45分からは4バックを5バックにスイッチ。1点を守りにいったが、左サイドから上げられたクロスを巡る攻防で、左ウイングバックの大森渚生が川崎のキャプテン、脇坂泰斗に一瞬の隙を突かれる。クリアをブロックした脇坂にこぼれ球を押し込まれてしまった。

「ゲームチェンジャーによって質やスピード感が出てくるのがわかっていたなかで、全体的に（後ろに）すごく重くなってしまった。5枚にしてからもプレスにはいっていたんですけど、なかなか的を絞りきれない、という展開で左右に振られてしまった場面が多くなった」

駆け引きを繰り広げた末に脇坂に上回られた大森が、川崎に押し込まれ、チームが放ったシュート数が「1」に終わった後半を悔やめば、樹森監督は自身の采配を再確認したいと明かした。

「もしかすると『4−4−2』のままでいったほうがよかったのかな、という思いもある。かなり疲弊して相手にチャンスを作られたので、そこはもう一度精査したい。ただ、別に下を向くような試合内容でもないし、選手はしっかり戦ってくれたので次につなげていきたい」

「お金がないから勝てない、はもう言い訳にならない」

日本フットボールリーグ（JFL）からJリーグ参入を果たしたのが2000シーズン。以来、実に26年間にわたってJ2の舞台で戦い続けた水戸には、揺るぎない哲学が脈打っている。

ホームのケーズデンキスタジアム水戸で、大分トリニータに2−0で快勝した昨年11月の最終節。J1昇格にJ2優勝で花を添えた水戸の小島耕社長は、J1へ臨む決意を新たにしている。

「この瞬間から少しだけ、ちょっとだけ鼻を伸ばして言わせてもらえれば、お金がないから勝てない、というのはもう言い訳にならないんじゃないか、と」

このオフにはロス五輪世代のホープ、20歳の齋藤俊輔がウェステルロ−（ベルギー）へ移籍。堅守を支えた一人、24歳の鷹啄トラビスもセレッソ大阪へ新天地を求めた。

将来ある若手が、さらなる成長を求めて毎年のように旅立っていく。

育成型クラブの宿命を乗り越えながら右肩上がりの軌跡を継続させ、全員が身体を張って粘り強く戦う、というスタイルを少しずつ、確実に具現化させていく先の4月4日には、水戸にとって大一番が待っている。

ホームに鹿島を迎える第9節は、茨城県鹿嶋市などをホームタウンとする王者と、同じJ1の土俵で初めて戦うマイルストーンとなる。鹿島と公式戦で顔を合わせるのは3度目。過去2度はともに天皇杯で、2004年11月は鹿島が勝利し、2015年10月には水戸がPK戦を制した。

Jリーグ元年の1993シーズンからJ1の舞台で戦い続け、昨シーズンを含めて歴代最多の9度のリーグ優勝を達成。国内外での獲得タイトル数が「21」と、2位以下に大差をつけている鹿島へ敬意を込めながら、昨シーズンのチーム得点王・渡邉新太はこう語っている。

「現状で言えば茨城県内では鹿島さんのサポーターのほうが多いですし、水戸市民でも鹿島さんのサポーターという方もいる。そういう人たちを巻き込んでいくためにもJ1に定着していって、J1という景色を長く見せられる環境を作っていくのはすごく大事だと思っています」

県庁所在地の水戸市をホームタウンのひとつとする後発クラブが、ようやくたどり着いたJ1の舞台でどのような歴史を刻んでいくのか。

浦和レッズのホーム、埼玉スタジアムに乗り込む7日の次節を含めて、水戸は形になりつつあるJ1仕様の戦い方を愚直に磨き上げていく。

（藤江直人）