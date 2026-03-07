【山下舜平大（オリックス／投手／23歳）】

【侍J直撃インタビュー】曽谷龍平がWBC球の攻略法を公開「滑るもんなんやって。気の持ちようで結構違う」

身長190センチの大型右腕が、開幕投手へ一歩前進である。4日のオープン戦初戦に先発したオリックスの山下舜平大（23）が5回3安打無失点、2奪三振。最速155キロの直球を軸にカーブ、フォーク、カットボールを織り交ぜ、広島打線を寄せ付けなかった。「第3腰椎分離症」の再発のため、長期離脱を余儀なくされた昨季は、4試合の登板で1勝0敗。それでも防御率1.25、奪三振率12.88と大器の片鱗を見せたものの、開幕したWBCの侍ジャパンには選出されなかった。ネクストブレーク候補をキャンプ地の宮崎で直撃した。

◇ ◇ ◇

──昨年故障した腰の状態は？

「だいぶいいっすね」

──ブルペンなどで盛んに投球フォームをチェックしている。腰に負担のかからないフォームを追求している？

「そうですね。いくつかチェックポイントがあるんですけど、今（2月）は半分はボールを気にしながら、半分以上はそこをクリアできているか、次の日の疲労感だったりを確認しています。ボールは後からついてくるという感じです」

──プロ入り後は腰のケガの再発に苦しんでいる。米アストロズへ移籍した今井達也が師事するアスリートコンサルタントの鴻江寿治氏が提唱する「鴻江理論」と巡り合った。

「去年のシーズン前半はずっとリハビリでした。時間を持て余していて、ユーチューブとかで野球の動画を見ていたら、鴻江理論の画像が出てきた。それでケガの理由が投球フォームにあると分かったんです。オリックスのトレーナーの方に紹介してもらって、1月のキャンプにも今井さんと参加してきました」

──その成果なのか、ブルペンでは球速が出ている。

「154キロが出ているので、この時期にしてはいい方かな。このくらいはブルペンで出るので、現段階で155キロ以上出れば例年より速い。そこを目指して投げています」

「めちゃくちゃ悔しいです。WBCに出たい気持ちは…」

──WBCでオリックスから宮城大弥と曽谷龍平の2投手が招集された。WBC後の開幕は大変だろうし、開幕投手を目指している？

「はい、目指しています。WBCがありますけど、宮城さんとか関係なくて、僕が目指すこと、やることは変わらない。開幕に投げられるように調整しています」

──それはそうと、WBCに出たかった？ 昨年のケガさえなければ、選ばれた可能性は高い。

「めちゃくちゃ悔しいです。WBCに出たい気持ちは山ほどあるというか、強くあったんですけど、そもそも選んでもらう立場。確かに去年はケガがありましたけど、選んでもらっていないということは、まだそこのレベルに達していないということ。正直、オリックスに所属している以上は、チームで1年投げられることが第一と今は切り替えています」

──2年後のロサンゼルス五輪と次のWBCこそ侍ジャパンに選ばれたい？

「もちろん！ まずは2年後の五輪代表に選ばれるように。そこは目標というか必須です」

──メジャー球団のスカウトがブルペンを視察していた。

「え？ 本当ですか？ いずれはメジャーに挑戦したいし、最終的にはそういう選手を目指しているので、うれしいですね。そのためにもオリックスでいい成績を残さないと」

──オリックスの先輩でもある山本由伸は、ドジャースでワールドシリーズ制覇、そして今回のWBCでは日本代表のエース。

「日本の大エースですね。WBCでも活躍するんじゃないですか。連絡はしていないですけど、山本さんの背中を追っていきたい。次のWBCは選ばれるだけじゃなくて、エースでいけるように。それくらいのつもりで、今季は開幕投手をやって、タイトルを取れるような成績を残すことが目標です」

（聞き手=増田和史／日刊ゲンダイ）

▽山下舜平大（やました・しゅんぺいた） 2002年7月16日、福岡県生まれ。福岡大大濠高では1年秋からベンチ入り。2年夏はエースとして県8強。20年のドラフト1位でオリックス入団。プロ3年目の23年、開幕投手で一軍デビューを果たし、9勝3敗、防御率1.61でパ・リーグ新人王。年俸3000万円。

※日刊ゲンダイは侍Jメンバーにも直撃インタビューを実施。●関連記事 侍J直撃インタビュー も要チェックだ。