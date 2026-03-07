侍ジャパンのC組の最大のライバルは、やはり韓国になりそうだ。

【もっと読む】WBC韓国代表を丸裸！3大会連続1次R敗退、期待を裏切り続けて臨む正念場

5日のチェコとの初戦。初回1死満塁から5番の文保景（LG）が甘く入ったスライダーを強振すると、打球はバックスクリーン右に飛び込むグランドスラムとなった。

韓国打線はさらに畳みかける。ウィットコム（アストロズ）が三回に左越えのソロ、五回には2打席連発となる2ランを再び左越えへ叩き込めば、八回にはジョーンズ（タイガース）が左中間へ一発。10安打11得点で快勝した韓国は、7日の第2戦で日本と激突する。

そんな韓国だが、第1回大会4強、第2回大会で準優勝した後は、3大会連続で1次ラウンド（R）敗退と低迷。4大会ぶりの1次R突破が至上命令となる中、直前の強化試合は2試合で4発を含む計19安打と打線が活発だ。

「史上最強」と胸を張る柳志荽監督は「主力選手のコンディションは100％に近い。実戦感覚を取り戻してきて、全体的にコンディションが良くなってきた」と手応えを口にし、この日の開幕戦を迎えていた。

韓国のマスコミ関係者がこう明かす。

「日本には国際試合10連敗中だったが、昨年11月の強化試合では、最終回に大勢（巨人）から同点本塁打を放って引き分けに持ち込み、自信を取り戻しました。2024年に韓国リーグ史上最年少で『トリプルスリー』を達成した金倒永（KIA）が、阪神との強化試合から2戦連発と絶好調。昨年11月の日本との強化試合で2戦連続本塁打を放った4番・安賢民（KT）は『（1次R4試合で）4勝しよう』と自信を見せていて、日本アレルギーはなくなっています」

1日の練習からチームに合流したウィットコム、ジョーンズ、李政厚（ジャイアンツ）、金慧成（ドジャース）のメジャー組全員が直前の強化試合で安打を放っているのも不気味だ。

「この日2発のウィットコムは、オリックス戦で左中間に特大の一発を放ち、気分良く開幕を迎えていた。韓国打線は速球に強く、フォーク系の落ちる球が苦手。先発予定の菊池雄星（エンゼルス）は速球派でスライダーとのコンビネーションを得意とする投手なので、韓国打線と合うのでは？ という現地の報道もあります」（前出の韓国のマスコミ関係者）

過去のWBCでは何度も死闘を繰り広げてきた。今回の宿敵は侮れない。