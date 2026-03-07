連覇を狙う日本は、1次ラウンド（R）4連勝で米国の準々決勝Rへ進みたいが、注目は第2戦の韓国戦（3月7日午後7時）。2000年代は黄金期を築き、08年北京五輪金メダル、WBCは06年の第1回大会ベスト4、09年の第2回大会準優勝の強豪も、その後は3大会連続で1次R敗退と苦汁をなめた。とはいえ、日本戦になると闘争心に火がつき、実力以上の力を出すお国柄だ。今回はどんなチームなのか。韓国プロ野球（KBO）に詳しいジャーナリストの室井昌也氏に聞いた。

■目標はベスト8

過去3大会は米国行きを逃していますから、今回は1次R突破、つまり、ベスト8が目標です。柳志荽監督（54）は公には口にしていませんが、日本との戦力差を考え、他の3試合を確実に勝ちにいくことを考えています。

投手陣は軸になる絶対的なエースはいません。先発を2、3人つなぐ、継投策になるでしょう。

初戦（5日午後7時）で戦うチェコは昨年11月、韓国に呼んでの強化試合で連勝しました。ここは予定通りの投手リレーで勝利し、中1日となる日本戦に臨みたい。もちろん日本戦も勝ちにいきますが、日本が相手だからということで注力することはない。翌8日の台湾戦はナイター後の正午開始と日程がハードです。戦力を過剰につぎ込むことなく、疲労も残したくない。仮に日本戦を落としても、2勝1敗で前回大会8強のオーストラリア戦に向かうプランです。

野手は粒ぞろいです。かつての李承菀や李大浩のような圧倒的な大砲はいませんが、長打力のある3番タイプが多い。小技や足を使える選手もいてバランスがいい打線が組めます。

ドジャースの金慧成にSFジャイアンツの李政厚は攻守の要ですが、私が最も注目しているのは昨年11月の侍ジャパンシリーズで2試合連続弾を放った22歳の安賢民。彼は肩が強く足もある。デトロイト・タイガースのジョーンズが右打ちのためスタメンから外れるかもしれませんが、若手が活躍すればチームは活気づきます。

■ボーナス

韓国選手の兵役免除は、五輪メダル、アジア大会金メダルに限られます。韓国と日本で行われた02年サッカーW杯のベスト4と、米国での2次ラウンドで、米国と最大のライバルといわれた日本に勝ってベスト4になった06年WBCは特例でした。よって、今回のWBCに兵役免除はありませんが、KBOは1月、成績によるボーナス条件を緩和しました。従来はベスト4から支給されていたものが、ベスト8進出で4億ウオン（約4250万円）を出す。ベスト8に進んで欲しいという願いを強く感じます。

近年、WBCや五輪では国民の期待を裏切っています。それでも国内のプロ野球人気は下火になるどころか、球場への来場者数は右肩上がり。選手をアイドル化する若い女性ファンが激増しています。球場は自治体の保有で、どこも2万人ぐらいで満席になります。韓国のプロ野球は試合の1週間前にならないとチケットが販売されず、売り出すとすぐに売り切れます。高齢者らネット弱者はチケットが取れないことから、試合当日に高齢者専用の窓口ができたほど。コンビニでは球団名の入ったパンや菓子、ドリンクも販売されています。数年前までは考えられなかったことです。この人気に応えるためにもベスト8はマスト。ちなみに、ベスト4、準優勝とボーナスは増額され、優勝なら12億ウオン（約1億2752万円）と高額です。

■助っ人

キャプテンに指名された李政厚は、かつて中日ドラゴンズで活躍し06年大会でキャプテンだった李鍾範の長男。SFジャイアンツの主力は、韓国選手と3人のメジャー経験者のパイプ役としても期待されています。

その3人は、投手は23年に12勝を挙げたダニング（マリナーズ傘下）、野手はウィットコム（アストロズ）と中軸起用が濃厚のジョーンズです。

前回はエドマン（現ドジャース）に配慮した起用が裏目に出たと言えます。肩書に縛られることなく、調子のいい選手を使って欲しい。

■刺客

日本戦は注目度が高く、若い投手には大きな重圧がかかります。

先発は09年大会の経験者で元メジャーリーガーの左腕、柳賢振を起用するとおもしろいかもしれません。38歳で全盛期の力はないものの、スライダーとチェンジアップを使った投球術でゲームはつくれます。左腕は4人しかいませんが、左腕-左腕とつなぐと日本打線は苦戦するかもしれません。

■監督

昨年1月に就任した柳志荽監督は現役時代遊撃の名手で、06年大会の守備コーチ。以後、代表コーチを歴任しました。24年のプレミア12ではヘッドコーチを務め、代表チームの戦い方は熟知しています。強いリーダーシップでチームを引っ張るタイプではなく、年齢が近いコーチ陣と連携を密に取り、冷静な判断で選手を適材適所に起用する采配ぶりは、井端監督に似ています。