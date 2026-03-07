【トランプ2.0 現地リポート】

イラン戦争で「高市トレード」吹っ飛んだ！ 日銀総裁答弁「展開次第で日本経済に大きな影響」の最悪シナリオ

イラン攻撃の直後、トランプ政権幹部は「強い大統領の決断」を繰り返し称賛した。軍事的成功より「絶対的な権力」を当然視するような言い方に、違和感を覚えたアメリカ人も少なくない。その違和感を読み解く鍵が「プロジェクト2025」だ。

■「大統領権力の革命的拡張」

「プロジェクト2025」は、保守系シンクタンク、ヘリテージ財団が描いた第2次トランプ政権の設計図で、「大統領権力の革命的拡張」とも評される内容だ。民主党はこれを、「民主主義を脅かす権威主義の青写真」と批判。しかし有権者が物価など経済問題に関心を寄せる中、ほとんど知られず争点にもならなかった。

トランプ氏は関与を否定するが、多くの政策との重なりが指摘されている。

基本理念のひとつが、政権への忠誠を重視する官僚制度への転換だ。連邦職員の大量解雇を可能にする制度として進められている。さらに国家安全保障強化や「アメリカファースト」の制度化のもと、移民の大量送還など強硬な政策も掲げる。

その核心が大統領への権力集中だ。大統領主導の迅速な軍事判断による抑止力行使、軍事力で交渉力を高めるべきと主張した。議会承認を経ず実施された今回の攻撃は、この統治モデルに極めて近い。

この「プロジェクト2025」は、想像以上に長い時間をかけて醸成されたものだ。1960年代の公民権運動以降、宗教、移民、人種など社会の価値観をめぐる対立、いわゆる文化戦争が起きた。大学やメディアがリベラルに偏っていると見た保守派は、宗教右派と結び、国家制度を変えることで対抗しようとした。その流れの中で力を伸ばしたのがヘリテージ財団だ。

80年代にはレーガン政権の青写真をつくり地位を確立する。2010年以降、アメリカが高度に多様化し、非白人が人口の過半数に迫ると、移民制限や多様性政策反対の中心となった。制度を変えるためには「大統領に権力を集中させ、直接支配するのが早道」という結論に行き着いたともいえる。

この設計図の実行にとってトランプ氏ほど適した人物はいない。だが皮肉にも、その予測不能な政治スタイルこそが計画そのものを不安定にする。そのねじれこそが、冒頭の違和感の正体だ。誰も逆らえない絶対的な権力の下で、戦争はどこか制御を失ったように進んでいく。

（シェリーめぐみ／ジャーナリスト、ミレニアル・Z世代評論家）