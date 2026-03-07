【スージー鈴木のゼロからぜんぶ聴くビートルズ】#5

【前回の記事を読む】まずはリバプールの悪ガキの初期衝動に身を委ねてほしい

「アイ・ソー・ハー・スタンディング・ゼア」

◇ ◇ ◇

衝撃の1枚の衝撃の1曲目である。

この曲の感動を数字で測定できるならば、冒頭のカウントが50％ぐらいを占めていると思う。

「ワン、ツー、スリー、フォー！」──叫んでいるのはポール。ドラマーではなくベーシスト＆リードボーカルがカウントを発するのが、何ともビートルズらしい。

「フォー！」をとりわけ強く叫んでいる。これを深読みすれば「ワン」「スリー」という前拍ではなく、「ツー」「フォー」という後拍が強調されたロックンロールという音楽をやってやる、という宣言にも聴こえてくる。

曲としては、今となっては、普通のポップなロックンロールのように聴こえるが、歌詞でいえば「♪ソー・ハウ・クッド・アイ・ダンス〜」、下記試聴リンク再生時間「0:20」からのコード進行が凝っている。【オリジナル記事で試聴する】

「一筋縄じゃいかない曲を作ってやるぜ」。その後、世界で大成功するソングライターチーム「レノン=マッカートニー」の心意気がひしひしと伝わってくるようだ。

さらに再生時間「1:32」からのジョージのギターソロが、何とも危なっかしいけれど、録音日のジョージは、20歳になるちょうど2週間前の19歳。温かい目で見てやってほしい。

そして演奏全体も、まだまだ、ぎこちない感じはするが、1995年のアルバム『ザ・ビートルズ・アンソロジー1』収録、63年の秋に録音されたスタジオライブでは、もうノリノリになっている。ぜひ聴いて欲しい。

長ったらしいタイトルは、先の凝ったコード進行のところの歌詞と連動している。「他の娘と踊りたくなくなっちゃったよ。あそこに立っているあの娘を見たとたん」。

ちょっと余談。ここで三宅裕司の奥さんの有名な言い間違いネタを思い出した。友人に三宅を紹介するときに「紹介します。あそこがたっているのがウチの主人です」。

で、タイトル。英語そのままだと、さすがにちょっと長過ぎないか？ こういうときこそ邦題の出番ではないか。

そういえば大昔に見た楽譜には、こんな邦題が付いていたけど、使われなくなってしまった。なかなかうまかったのにな──「その時ハートは盗まれた」。

最後に。とても印象的で、感動の約50％を占める冒頭のカウントだが、後から録音して、つながれたものだという。ビートルズはこういう細かいテープ編集がやたらと多い。一流のロックンローラーでありながら、一流の録音芸術家でもあったのだ。

（スージー鈴木／音楽評論家）

■著者最新刊「日本ポップス史1966-2023〜あの音楽家の何がすごかったのか」 絶賛発売中！Amazonでのお求めはこちらから

■好評連載「沢田研二の音楽1980-1985」をまとめた「沢田研二の音楽を聴く1980-1985」（日刊現代/講談社）発売中！