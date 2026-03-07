3月15日に韓国で開催される第25回大会に臨む

全日本大学サッカー連盟（JUFA）は3月6日、15日に愛知県のウェーブスタジアム刈谷で行われる「DENSO CUP SOCCER 第25回大学日韓（韓日）定期戦」に臨む全日本大学選抜メンバー20人を発表した。

今回の選抜チームは、日本大学の川津博一監督が指揮を執る。コーチには前田雅文（関西大学）、GKコーチには島崎恭平（桐蔭横浜大学）が名を連ね、テクニカルダイレクターとして佐藤健（中央大学）が支える体制となった。

メンバーには、DF常藤奏（中央大学）、FW古谷柊介（東京国際大学）といったJ1の柏レイソルに内定している2人も揃って選出され、東京ヴェルディ内定ですでにJ1リーグの出場歴もあるFW平尾勇人（日本大学）も名を連ね、アビスパ福岡に内定しているDF坂井悠飛（福岡大学）、MF前田快（神奈川大学）、FW北浜琉星（中央大学）の3人もメンバー入りした。

大学サッカー界のプライドがぶつかり合う日韓定期戦。昨年の3月20日に行われた一戦では常藤のゴールで全日本大学選抜が1-0で勝利していた。（FOOTBALL ZONE編集部）