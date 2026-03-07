中森明菜、8年6ヶ月ぶりフルアルバム『AKINA NOTE』発売決定 デビュー44周年記念日にリリース＆初のコラボカフェ開催も
中森明菜が、セルフカバーJAZZの集大成アルバム『AKINA NOTE』をデビュー44周年記念日の5月1日に発売する。約8年6ヶ月ぶりのフルアルバムとなる。
2024年4月3日の「TATTOO -JAZZ-」より突如始まった、中森明菜のセルフカバーJAZZバージョン配信企画。2024年は「TATTOO -JAZZ-」「BLONDE -JAZZ-」「ジプシー・クイーン -JAZZ-」「北ウイング -JAZZ-」「スローモーション -JAZZ-」「Fin -JAZZ-」の6曲を配信し、25年10月から今年1月にかけて「飾りじゃないのよ涙は -JAZZ-」「Days -JAZZ-」「I hope so -JAZZ-」「I MISSED “THE SHOCK” -JAZZ-」「二人静 -JAZZ-」「APPETITE -JAZZ-」「月華 -JAZZ-」の7曲と、現在までに合計13曲を配信中。
24年、25年のファンクラブ限定イベント『ALDEA Bar at Tokyo』で披露され、公式YouTubeで公開されている各ミュージックビデオは、「TATTOO -JAZZ-」（約850万回）を筆頭に、YouTube総再生回数約3280万回を記録している。
そして今回、新録5曲（予定）を加え、初の集大成フルアルバム化が実現。中森のフルアルバムとしては、2017年11月8日発売のオリジナルアルバム『明菜』＆カバーアルバム『Cage』のリリース以来、約8年6ヶ月ぶりとなる。
新たに追加される注目の新録曲は、「ミ・アモーレ[Meu amor e...] -JAZZ-」（12thシングル）、「TANGO NOIR -JAZZ-」（20thシングル）ほか、ワーナー時代のシングル曲をセルフカバーとして収録予定。
2CDデラックスエディション（三方背BOX仕様）のみの特典として、中森明菜オリジナルAKINA NOTE（五線ノート／60ページ／8段）が封入される。発売日は、デビュー44周年記念日の5月1日となる。
また、『AKINA NOTE』の早期予約者限定購入特典として、中森の20年ぶり待望のライブツアー『AKINA NAKAMORI LIVE TOUR 2026』（全5公演）のチケット先行受付（抽選）にエントリーできる「シリアルコード」が配布される。
3月7日から3月19日の期間内に、全額前金で予約した購入者に「シリアルコード」を配布。ファンクラブ先行抽選受付を終え、今回が初の一般先行受付となり、争奪戦が予想される。さらに、各ショップでの予約購入者対象のオリジナル特典も用意される。
『AKINA NOTE』のリリースを記念して、中森との初のコラボカフェ『AKINA CAFE』が東京（表参道）・名古屋・大阪・福岡のTOWER RECORDS CAFEにて開催されることも決定。『AKINA NOTE』をタワーレコードオンラインにて全額前金で予約した人を対象に、『AKINA CAFE』予約チケットの先行抽選に申込みできるシリアルコードが配布される。
■『AKINA NOTE』先着購入特典
amazon.co.jp特典：メガジャケ
楽天ブックス特典：中森明菜オリジナル・クリアポーチ
セブンネットショッピング特典：中森明菜オリジナル・アクリルカラビナ
タワーレコード：中森明菜オリジナル・スマホサイズステッカー（B8サイズ）
応援店特典：ジャケ写ステッカー2枚セット（「2CDデラックス・エディション」＆「通常盤」）
※対象店舗は後日発表
■TOWER RECORDS CAFEコラボカフェ『AKINA CAFE』情報
TOWER RECORDS CAFE 表参道店：4月30日(木)〜5月17日(日)
TOWER RECORDS CAFE 名古屋栄スカイル店：6月25日(木)〜7月9日(木)
TOWER RECORDS CAFE 梅田NU茶屋町店：6月25日(木)〜7月13日(月)
TOWER RECORDS CAFE 福岡店：6月25日(木)〜7月9日(木)
