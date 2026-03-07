「毎回すぐ売り切れちゃう！」可愛すぎる人気100均ケースが再登場♡
商品情報
商品名：ワンタッチ綿棒ケース Ｋ／U ハッピーライフ
価格：￥220（税込）
サイズ（約）：W90×D94×H95mm
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4582364536501
ダイソーにクロミちゃんデザインの『ワンタッチ綿棒ケース』が再登場！
毎回ダイソーに登場しては、すぐに売り切れてしまうほど人気のサンリオの綿棒ケース。またしても、クロミちゃんの新たなデザインで登場していました！
クロミちゃんをイメージしたカラーリングや、可愛らしいデザインの『ワンタッチ綿棒ケース Ｋ／U ハッピーライフ』。見た目の良さだけでなく、使い勝手も抜群なアイテムとなっています！
前回購入したものは110円（税込）でしたが、今回購入したものは220円（税込）と値上がりしており少し残念です…。
ちなみに筆者が訪れた店舗では、キャラクターグッズ売り場に陳列されていましたよ。
価格は高くなりましたが、機能性については従来品と変わりません。
ワンタッチで蓋を簡単に開けられるので、片手が塞がっていても楽に綿棒を取り出せます。
蓋をまるごと取り外すことができるので、詰め替え作業がスムーズに行えます。
蓋のフチには爪が付いているので、指を掛けやすく楽に開けることができるのがGOOD！
綿棒だけでなく小物やコットンなどいろいろな収納に使えて便利！
綿棒だけでなく、小物や薬の収納にもおすすめです！
筆者はコンタクトレンズ用のケースとして使用しています。
蓋付きでホコリの侵入を防げて、使いたい時にサッと開けられる点が気に入っています。
コットンを入れるのにもピッタリなサイズ感です！
コットンを使う時は手をあまり汚したくないので、ポンと押すだけで蓋が開いてくれるのは嬉しいかぎり。
デザインが可愛いので、ドレッサーや棚、洗面台に置いたままにしても、目に入るたびに気分が上がります♡
他にも、小さなキャンディポットとして、個包装のお菓子を入れても◎
今回は、ダイソーの『ワンタッチ綿棒ケース Ｋ／U ハッピーライフ』をご紹介しました。
使いやすいだけでなく、容器のデザインにもこだわりたいという方におすすめの綿棒ケースです！気になる方は、ぜひチェックしてみてくださいね。
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年2月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。