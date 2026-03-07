「毎回すぐ売り切れちゃう！」可愛すぎる人気100均ケースが再登場♡

毎回登場するたびに、すぐに売り切れてしまうほど人気のサンリオの綿棒ケース。またしてもクロミちゃんの新たなデザインで登場しています！ワンタッチで蓋が開けられるので、片手が塞がっていても楽ちん。綿棒だけでなく小物やコットンなど、さまざまなものを入れられて便利ですよ！デザインが可愛いので気分もアップ♡

商品情報

商品名：ワンタッチ綿棒ケース Ｋ／U ハッピーライフ

価格：￥220（税込）

サイズ（約）：W90×D94×H95mm

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4582364536501

ダイソーにクロミちゃんデザインの『ワンタッチ綿棒ケース』が再登場！

毎回ダイソーに登場しては、すぐに売り切れてしまうほど人気のサンリオの綿棒ケース。またしても、クロミちゃんの新たなデザインで登場していました！

クロミちゃんをイメージしたカラーリングや、可愛らしいデザインの『ワンタッチ綿棒ケース Ｋ／U ハッピーライフ』。見た目の良さだけでなく、使い勝手も抜群なアイテムとなっています！

前回購入したものは110円（税込）でしたが、今回購入したものは220円（税込）と値上がりしており少し残念です…。

ちなみに筆者が訪れた店舗では、キャラクターグッズ売り場に陳列されていましたよ。

価格は高くなりましたが、機能性については従来品と変わりません。

ワンタッチで蓋を簡単に開けられるので、片手が塞がっていても楽に綿棒を取り出せます。

蓋をまるごと取り外すことができるので、詰め替え作業がスムーズに行えます。

蓋のフチには爪が付いているので、指を掛けやすく楽に開けることができるのがGOOD！

綿棒だけでなく小物やコットンなどいろいろな収納に使えて便利！

綿棒だけでなく、小物や薬の収納にもおすすめです！

筆者はコンタクトレンズ用のケースとして使用しています。

蓋付きでホコリの侵入を防げて、使いたい時にサッと開けられる点が気に入っています。

コットンを入れるのにもピッタリなサイズ感です！

コットンを使う時は手をあまり汚したくないので、ポンと押すだけで蓋が開いてくれるのは嬉しいかぎり。

デザインが可愛いので、ドレッサーや棚、洗面台に置いたままにしても、目に入るたびに気分が上がります♡

他にも、小さなキャンディポットとして、個包装のお菓子を入れても◎

今回は、ダイソーの『ワンタッチ綿棒ケース Ｋ／U ハッピーライフ』をご紹介しました。

使いやすいだけでなく、容器のデザインにもこだわりたいという方におすすめの綿棒ケースです！気になる方は、ぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年2月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。