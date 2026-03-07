「Amazonで千円以上で売ってたのに…」即買いだった300円商品
商品情報
商品名：ワイヤーロック（65cm、ブラケット付、鍵タイプ）
価格：￥330（税込）
サイズ（約）：長さ65cm
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4550480531922
300円で盗難対策が整う！ダイソーの『ワイヤーロック』
自転車の盗難防止に欠かせないワイヤーロック。安心材料だからこそ、少し高めのものを選ぶ人も多いかもしれません。
そんな中、ダイソーの自転車グッズ売り場で見つけた『ワイヤーロック（65cm、ブラケット付、鍵タイプ）』は、330円（税込）と破格のお値段！
同じタイプのものが通販サイトのAmazonでは千円以上で販売されていました。価格差を思うと、手に取らずにはいられませんでした。
長さは約65cm。鍵で施錠するタイプで、付属のブラケットを使えば自転車本体に取り付けができます。シンプルな黒ベースのデザインで、自転車にすっとなじみます。
このロックは、自転車のシートポスト（サドルの支柱）に取り付けられる仕様です。取り付けにはプラスドライバー2番が必要です。
まず、ブラケットの内側に付属しているすべり止め用のパッドを、取り付けたい場所に合わせてセットします。使用推奨はフレーム径3cm以下です。
ブラケットのネジを一度外し、ドライバーを使ってしっかり固定したら完了です。
走行中も置き場に困らない設計！鍵穴カバー付きで汚れにくいのもポイント！
鍵穴部分にはカバーが付いています。シャッターのように閉じる構造で、ホコリや汚れが入り込みにくい作りです。
屋外で使うものだからこそ、細かい部分の配慮が嬉しいですね。
一般的なワイヤーロックは、外した後、置き場に困ることがあります。でもこの商品なら心配無用！
ワイヤー側の突起をブラケットの溝に差し込むことで、収納できるようになっているんです！カゴやバッグに入れて持ち運ぶ必要がなくなり、自転車まわりがすっきりします。
実際に取り付けて走行してみると、ロックの置き場を考えなくてよくなったのが1番の変化でした。ホルダーにしっかりはまるため、走行中も外れず安定していました。見た目もごちゃつかず、快適さが上がりました♪
取り外すときは、赤いボタンを押しながら引き抜きます。走行中はサドル下に収まっているので邪魔にならず、必要なときだけさっと外せるのが便利です。
今回は、ダイソーの『ワイヤーロック（65cm、ブラケット付、鍵タイプ）』をご紹介しました。日常使いしやすい安心感がたった300円で手に入るとは思いませんでした。
盗難対策を見直したい人や、サブのロックを探している人にもおすすめです。ぜひチェックしてみてくださいね。
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年3月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。