「Amazonで千円以上で売ってたのに…」即買いだった300円商品

自転車の盗難対策は大事だけれど、ロックは意外と値が張るもの。ダイソーで見つけた商品は、通販では千円以上していたタイプとよく似た作りなのに、価格は300円台！サドル下に固定できるので、走行中も置き場に困らず、見た目もすっきり使えます。高価なものを選ぶ前に、一度チェックしていただきたいアイテムです！

商品情報

商品名：ワイヤーロック（65cm、ブラケット付、鍵タイプ）

価格：￥330（税込）

サイズ（約）：長さ65cm

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480531922

300円で盗難対策が整う！ダイソーの『ワイヤーロック』

自転車の盗難防止に欠かせないワイヤーロック。安心材料だからこそ、少し高めのものを選ぶ人も多いかもしれません。

そんな中、ダイソーの自転車グッズ売り場で見つけた『ワイヤーロック（65cm、ブラケット付、鍵タイプ）』は、330円（税込）と破格のお値段！

同じタイプのものが通販サイトのAmazonでは千円以上で販売されていました。価格差を思うと、手に取らずにはいられませんでした。

長さは約65cm。鍵で施錠するタイプで、付属のブラケットを使えば自転車本体に取り付けができます。シンプルな黒ベースのデザインで、自転車にすっとなじみます。

このロックは、自転車のシートポスト（サドルの支柱）に取り付けられる仕様です。取り付けにはプラスドライバー2番が必要です。

まず、ブラケットの内側に付属しているすべり止め用のパッドを、取り付けたい場所に合わせてセットします。使用推奨はフレーム径3cm以下です。

ブラケットのネジを一度外し、ドライバーを使ってしっかり固定したら完了です。

走行中も置き場に困らない設計！鍵穴カバー付きで汚れにくいのもポイント！

鍵穴部分にはカバーが付いています。シャッターのように閉じる構造で、ホコリや汚れが入り込みにくい作りです。

屋外で使うものだからこそ、細かい部分の配慮が嬉しいですね。

一般的なワイヤーロックは、外した後、置き場に困ることがあります。でもこの商品なら心配無用！

ワイヤー側の突起をブラケットの溝に差し込むことで、収納できるようになっているんです！カゴやバッグに入れて持ち運ぶ必要がなくなり、自転車まわりがすっきりします。

実際に取り付けて走行してみると、ロックの置き場を考えなくてよくなったのが1番の変化でした。ホルダーにしっかりはまるため、走行中も外れず安定していました。見た目もごちゃつかず、快適さが上がりました♪

取り外すときは、赤いボタンを押しながら引き抜きます。走行中はサドル下に収まっているので邪魔にならず、必要なときだけさっと外せるのが便利です。

今回は、ダイソーの『ワイヤーロック（65cm、ブラケット付、鍵タイプ）』をご紹介しました。日常使いしやすい安心感がたった300円で手に入るとは思いませんでした。

盗難対策を見直したい人や、サブのロックを探している人にもおすすめです。ぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年3月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。