まさか100均にあるとは！「可愛くて便利ってズルすぎる♡」アレを分けられるアメリカンな食器

ダイソーをパトロールしていると、アメリカンな雰囲気の可愛らしい食器を発見！なんとこちら『スナックトレー』といって、調味料を入れるスペースが付いた便利なお皿なんです。調味料をしっかり分けて入れられるので、食べやすいだけでなく洗い物も減って楽ちん！カレーなどのお料理の盛り付けにもおすすめですよ。

商品情報

商品名：スナックトレー

価格：￥330（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4582694239189

おしゃれで使い勝手良すぎ！ダイソーで見つけた『スナックトレー』

ダイソーをパトロール中に、可愛くて便利な食器を発見！

『スナックトレー』という商品なのですが、アメリカンな雰囲気が漂う、おしゃれなカラーと形に惹かれて購入してみました♡

価格は330円（税込）。筆者が訪れた店舗では、食器売り場に陳列されていました。

食べ物と調味料を一緒に盛り付けられる便利なお皿です。

調味料専用のスペースが確保されていて、洗い物が減る上に食べやすさも抜群◎

ただ、意外と重さがあるので、若干扱いにくいのが玉にきず…。重さが気にならない方におすすめです！

揚げ物の盛り付けだけでなくカレーなどにもぴったり！

フライドポテトとケチャップを盛り付けてみましたが、雰囲気が出て見栄えも良いです！

洗い流す作業が楽になるように今回はおかずカップを敷きましたが、もちろんなしでも使えます。

しっかりと調味料を分けられるので、ポテトにケチャップが付いてふにゃふにゃになることもありません。

調味料を入れるスペースは大きいので、お刺身や餃子など、メインのメニューにもぴったり！

ある程度深さもあるので、カレーなどの盛り付けにも使えます。

調味料のスペースに、福神漬けやらっきょうなどを添えてもいいですね。

しかも、食洗器が使えてお手入れが簡単なのもGOOD！

レンジもOKなので、気にせずどんどん使えるのが嬉しいです。

今回は、ダイソーで見つけた『スナックトレー』をご紹介しました。

この手のお皿が100均で買えるとは思いませんでした♡おしゃれで使い勝手抜群な食器をお探しの方は、ぜひチェックしてみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年2月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。