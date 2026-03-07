「一部の界隈にバレたら速攻売り切れるヤツ」「結局2種しか使わん！」100均グッズ

ガチャガチャに欠かせない100円玉や500円玉。最近はコインホルダーで持ち歩くのが人気ですが、セリアでこういうのが欲しかった！というアイテムを発見。なんと100円玉と500円玉の2種類しか入らないコインホルダーです。結局この2種類しか使わないことも多かったので、迷わず購入。早速ご紹介します。

【詳細】他の記事はこちら

商品情報

商品名：コインホルダー 100／500

価格：￥110（税込）

収納可能金額：5,500円（100円×15、500円×8）

販売ショップ：セリア

JANコード：4972822331951

ガチャガチャ界隈必見！セリアで見つけたコインホルダーが優秀すぎる

ガチャガチャをするのに必要な100円玉。中には500円玉を使えるガチャガチャなどもあり、筆者は常に100円玉と500円玉を持ち歩いています。

そこで愛用していたのがコインホルダー。しかし100円玉と500円玉以外は使わず、やや持て余していました。そんな中出会ったのが、セリアの『コインホルダー 100／500』です。

こちらは、100円玉と500円玉に特化したコインホルダー。筆者が購入した店舗では、事務用品売り場に陳列されていましたよ。

この2種類だけでいいんです！出し入れしやすいコインホルダー

ガバッと開いたデザインに不安になるかもしれませんが、内側にストッパーが付いていて硬貨を固定する仕組み。

それぞれ100円玉、500円玉専用となっているので、印字に従って硬貨を押し込んでいきましょう。

入る金額は合計5,500円。100円玉が15枚、500円玉が8枚も入ります！

指でスライドすれば硬貨が取り出せるので、ネイルが長いときでも1枚ずつ取り出すことができます。

ガチャガチャ用のお金を持っていくときにはもちろん、ライブハウスで必要なドリンク代やロッカー代、イベントや即売会などでお釣りを出さずに買い物をしたいときに便利なアイテムです。

じゃらじゃらとお金を出して必要な硬貨を探す手間がなく、スマート。また、ガチャガチャやお買い物は『コインホルダー 100／500』に入っている金額までという制限をかけるのにも便利ですよ。

今回はセリアで購入した『コインホルダー 100／500』をご紹介しました。これは売り切れる予感がするので、気になる方は早めのチェックがおすすめ！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年3月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。