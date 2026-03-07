「幸せいっぱいの時間だった〜！」山下美月、サンリオハウスで美脚ショット公開！ ポムポムプリンとの2ショットも
元乃木坂46の山下美月さんは3月5日、自身のInstagramを更新。美脚が際立つショットを披露しました。
【写真】山下美月の美脚ショット
1枚目はハローキティのオブジェと一緒に同キャラクターのTシャツを着用した姿です。山下さんは黒いスカートもはいており、美しい脚が際立っています。動画では、ポムポムプリンと一緒に楽しそうな姿を公開しました。
(文:鎌田 弘)
サンリオハウスを満喫する山下さん山下さんは「発表当時から絶対に行きたい！と思っていた『sanrio house』さんになんとご招待いただきました…！」「幸せいっぱいの時間だった〜！」とつづり、東京・新宿の「sanrio house（サンリオハウス）」を訪れた際の写真7枚と動画2本を載せています。
「空港でマネージャーさんとゆったり過ごしました」自身のInstagramでさまざまなコーディネートを公開している山下さん。2月28日には「空港でマネージャーさんとゆったり過ごしました」と、マネージャーが撮影したラフな服装姿を披露しました。気になった人はぜひチェックしてみてください。
